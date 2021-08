De laatste auto van Triumph was een Honda

De tweede helft van de jaren 70 zijn niet bepaald de makkelijkste voor het autoconcern dat op dat moment British Leyland heet. Machtige vakbonden, eufemistisch gezegd matige productkwaliteit en een weinig samenhangend modelgamma zijn ingrediënten voor een drama in dertien delen. Na de Rover SD1 in 1976 is de Austin Metro eind 1980 pas weer het eerste compleet nieuwe model. De SD2, een opvolger voor de Triumph Dolomite waaraan vier jaar is gewerkt, wordt gecanceld. Voor de rest is het een kwestie van bestaande modellen opkalefateren en waar nodig van een nieuwe naam voorzien (om zo de oude snel te kunnen vergeten). Pas voor 1982 en 1983 staan respectievelijk de compleet nieuwe Maestro en Montego op de rol. Een oplossing is in de tweede helft van de jaren zeventig dus noodzakelijk om de middenklasse te kunnen bedienen.

In eigen huis lijkt het niet te gaan lukken. Zodoende wordt uitgekeken naar samenwerking met een andere autofabrikant. Boven aan het lijstje staat Chrysler UK, maar wanneer het Amerikaanse moederconcern zijn Europese activiteiten in 1977 verkoopt aan PSA is dat een doodlopende route. Gesprekken met Renault lopen ook op niets uit wanneer ze bij BL in de Financial Times moeten lezen dat de Fransen AMC (inclusief Jeep) overnemen. Een andere interessante optie lijkt Honda, zeker wanneer vanuit Japan positieve respons komt. Onderhandelingen starten in oktober 1978. Concreet wordt het in 1979 wanneer op Tweede Kerstdag in Tokio de handtekeningen worden gezet. Het is de bedoeling voor het eind van 1981 de eerste auto’s op de weg te hebben. Van gemeenschappelijk ontwikkelde auto’s kan in die korte tijdsspanne geen sprake zijn.

Ballade

In november 1979 presenteert Honda de tweede generatie van de Civic, een hatchback met naar keuze drie of vijf deuren. Bleef het bij de eerste generatie bij hatchbacks, editie twee verschijnt ook als stationcar. Naast een grijs kenteken variant brengt Honda de wagon op sommige markten ook als Civic Country, hij is dan onder andere voorzien van een houtprint op de zijkant. Om het programma compleet te maken is de Civic er ook als vierdeurs sedan. Naast het reguliere dealernetwerk heeft Honda in Japan sinds 1978 ook een iets meer up-market verkoopkanaal: Honda Verno. In de Honda Verno-showrooms staan auto’s als de Prelude en de Vigor (een rijk uitgeruste Accord). Vanaf 1980 komt daar ook de Ballade bij. Dit is niets anders dan een luxe aangeklede Civic sedan. Deze premium-Civic blijft niet alleen aan Japan voorbehouden. In Zuid Afrika wordt de Ballade zelfs door Mercedes-Benz geassembleerd en ook via het Mercedes-netwerk aan de man gebracht. Iets kleiners dan de E-klasse hebben de Duitsers in die tijd niet, de Ballade is dan ook een mooie aanvulling op het eigen programma.

Triomftocht

Hoewel de BL-mensen graag met een hatchback waren thuis gekomen wordt de Ballade gezien als een auto die prima in het nog af te slanken gamma van de Engelsen zou passen. Als LC9 - ook wel Project Bounty genoemd - mogen de Engelsen de Honda Ballade naar eigen inzicht optuigen. Part of the deal is dat Honda de Ballade niet zelf in het Verenigd Koninkrijk op de markt brengt. Project Bounty wordt uiteindelijk in oktober 1981 tijdens de London Motorfair op Earls Court als Triumph Acclaim aan het publiek gepresenteerd. De Acclaim moet de niet meer bepaald kakelverse Dolomite vervangen, een auto die nog gebaseerd is op de Toledo uit 1965. Daarnaast hopen ze in de directiekamers ook dat de auto een alternatief kan zijn voor hen die eerder in de markt waren voor de inmiddels wegkwijnende Ital (voorheen Marina) en de Allegro. Zodoende wordt uitgegaan van een productie van 1.500 Acclaims per week.

In Duitsland wordt de Acclaim alleen geleverd aan de daar gelegerde Engelse militairen. De reden dat hij bij de Oosterburen niet via het normale kanaal verkocht wordt zou zijn omdat de naam Triumph Acclaim vrij vertaald 'Sieg Heil' zou betekenen. Alleen of dat ook de werkelijk reden is … da’s niet meer te achterhalen. Hoewel de Acclaim nimmer als echte Triumph gezien wordt, doet hij het dankzij zowel goede rij-eigenschappen en grote betrouwbaarheid niet onaardig. Dit smaakt het naar meer. In 1981 wordt gewerkt aan project HD9: een vijfdeursversie van de Ballade/Acclaim, eigenlijk niet veel anders dan een Triumph-variant van de Honda Quintet (een luxe vijfdeurs hatchback gebaseerd op de Civic). Die Triumph zal er nooit komen. Wel wordt deze vijfdeurs in Australië op de markt gebracht als Rover Quintet.

Wanneer na 133.625 exemplaren de laatste Acclaim begin 1984 van de band loopt is het gedaan met het merk Triumph. Maar niet met de samenwerking tussen inmiddels Austin Rover en Honda. De opvolger van de Acclaim wordt de Rover 213/216, gebaseerd op de sedan-versie van de vierde generatie Honda Civic. En meer gemeenschappelijke projecten volgen. Austin Rover is terug op de weg omhoog.

Dit artikel verscheen eerder in AutoWeek Classics nummer 11 uit 2015.