Honda's kleinste sedan wordt vernieuwd

Sedans vind je in Europa voornamelijk nog in het segment van auto's als de BMW 3-, 5- en 7-erie, maar ver buiten de Europese grenzen bestaat de vierdeurs er nog in alle soorten en maten. Honda levert in landen als India en Thailand zelfs een piepkleine sedan, een auto die binnenkort wordt vernieuwd en dus nog volop de aandacht van het merk heeft.

Het sedanaanbod van Honda bestaat in Nederland alleen nog uit de Civic Sedan en het is nog maar de vraag of de sedanversie van de dit jaar gepresenteerde volledig nieuwe Civic naar ons land komt. Buiten Europa heeft Honda uiteraard bekende modellen als de Accord en Legend op de menukaart staan, maar ook in de lagere segmenten heeft Honda sedannetjes in het aanbod. Een daarvan is de sedanversie van de City, een 4,55 meter lange vierdeurs op het platform van de actuele vierde generatie Jazz. In Thailand en India levert Honda een sedan die maar liefst ruim een halve meter korte is dan dat model: de Amaze. Het is die Amaze die op het punt staat om opgefrist te worden.

De Amaze die Honda in Azië aanbiedt, is een op een haar na 4 meter korte sedan die in 2018 werd gepresenteerd als opvolger van de eerste generatie Amaze, in feite de sedanversie van de hier niet geleverde Brio. Met z'n lengte 3,99 meter is de Amaze pak 'm beet 5 centimeter korter dan een Ford Fiesta en nagenoeg zo lang als de Jazz. De wielbasis van de Amaze is met 2,47 meter echter 6 centimeter korter dan van laatstgenoemde. Honda heeft de Amaze dan ook op een eigen platform geparkeerd. Met hybride techniek is de Amaze niet beschikbaar. Honda levert 'm namelijk met een 90 pk sterke atmosferische 1.2 viercilinder en met een 1.5 dieselmotor die in combinatie met handbak 100 pk en met CVT-automaat 90 pk levert.

Heftig investeert Honda waarschijnlijk niet in de vernieuwde Amaze. Reken dan ook op kleine uiterlijke aanpassingen en een op detailniveau vernieuwd interieur. De Amaze, die ook in Zuid-Afrika wordt aangeboden, werd door de Global NCAP aan bonken gereden en dat leverde geen geweldige resultaten op. Het sedannetje wist op veiligheidsgebied voor volwassenen vier van de vijf sterren binnen te slepen, maar scoorde wat veiligheid voor kinderen betreft slechts één ster.

Relevant nieuws? Welnee, maar voor de liefhebber van wat zich buiten ons hoekje van autoland afspeelt wellicht interessant.