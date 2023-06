De goedkoopste en duurste auto uit Nederlandse schuurvondst

De veiling van de zogenoemde Palmen-collectie is (zo goed als) voorbij. De enorme 'schuurvondst' bracht heel wat bijzondere auto's naar voren, maar de ene was net even wat specialer dan de andere.

Er komt nog een 'naveiling' van vijf auto's, maar de overige ruim 230 auto's van de Palmen-collectie zijn inmiddels onder de hamer gegaan. Ad Palmen heeft een breed scala aan auto's verzameld, zo blijkt ook wel uit het verschil tussen de auto die het minst opbracht en de duurste. Met €225 was een Opel Vectra 1.6 16V uit 1998 de financieel meest teleurstellende auto van de veiling. Niet geheel verrassend, want het was één van de minst bijzondere auto's die meneer Palmen in zijn bezit had. Bovendien is de Vectra duidelijk behoorlijk aan de elementen overgeleverd, waardoor hij er beroerder bij staat dan veel oudere auto's uit de collectie. Toch wist de Vectra het nog tot drie biedingen te schoppen, maar bij €225 vonden de geïnteresseerden het al wel genoeg geweest.

Hoewel er dus nog vijf auto's geveild worden, zal de duurste zonder twijfel de reeds geveilde Lancia Aurelia 24B Spider America uit 1955 blijven. Die gaat naar een gelukkige nieuwe eigenaar die maar liefst €540.000 lichter is. Een enorme smak geld, maar wel minder dan de verwachte opbrengst. Classic Car Auctions gaf aan €675.000 tot €875.000 te verwachten. Dat de verwachtingen hooggespannen waren, heeft natuurlijk niet alleen te maken met het sierlijke voorkomen van de auto. Van de door Pininfarina ontworpen Lancia Aurelia B24 Spider werden slechts 240 exemplaren gebouwd en de overgebleven exemplaren zijn zeer gewild, zo blijkt maar weer.

De totale opbrengst van de dik 230 geveilde auto's bedraagt meer dan €10 miljoen. Daar heeft de Aurelia Spider in zijn eentje dus een aandeel van zo'n 5,5 procent in gehad. Andere knallers waren een Mercedes-Benz 300 S Convertible uit 1953 (€275.000), een Lancia Flaminia Sport Zagato Series 2 uit 1964 (€195.000) en een Ferrari 365 GT 2+2 uit 1968 (€182.500).

Als je het geld ervoor had, had jij dan één Lancia Aurelia 24B Spider America gekocht of 2.400 gare Opels Vectra B?