De beste winterbanden van 2019

In de winterbandentest van 2019 zijn ruim 50 banden in de maat 225/45R17 beproefd.

Het aanbod van winter­banden is gigantisch en onoverzichtelijker dan ooit. Moet je voor een premium­ band gaan of voldoet een lowbudgetband ook? Welke banden komen hun beloftes na? De winterbandentest maakt je duidelijk met welke banden je het best bent voorbereid op het winterseizoen.

In het AutoWeek-magazine van deze week (nr. 44) publiceren we weer de resultaten van de jaarlijkse Winterbandentest. Ons anonieme inkooprondje op het internet en bij dealers levert zomaar meer dan vijftig verschillende banden op. De bandenmaat 225/45 R17, een hardloper die geschikt is voor compacte auto’s en middenklassers, wordt door elke fabrikant geleverd in minimaal één uitvoering. Daarvoor betaal je heel uiteenlopende prijzen – van 160 tot meer dan 500 euro per set. Alle banden ondergaan eerst een remtest op nat en droog wegdek. Van de 53 winterbanden blijven dan nog 20 over, die vervolgens in de finale op 14 testonderdelen uitvechten welke band de echte winterkoning is. Daarbij hebben we ook gekeken naar zaken als de levensduur en de aanschafprijs.

Ook nu zijn het de duurdere premiummerken die aan kop gaan. Maar liefst zes banden halen dit jaar de hoogste kwalificatie 'uitstekend'. Overall winnaar werd net als vorig jaar de Continental WinterContact TS 860. De top 6 wordt gecompleteerd met de GoodYear Ultragrip Performance+, Michelin Alpin 6, Apollo Aspire XP Winter, Bridgestone Blizzak LM005 en Vredestein Wintrac Pro.

De volledige AutoWeek Winterbandentest 2019 met alle kandidaten, maar ook met de 23 absolute afraders, lees je deze week in AutoWeek 44 (30 oktober-6 november).

Prijsvergelijker

Met de AutoWeek Autobanden Prijsvergelijker bieden we je een handige tool om de scherpste aanbiedingen op winterbanden te vinden. Op dit moment geeft de prijsvergelijker een overzicht van het volledige aanbod van 20 verschillende bandenaanbieders. Ook zijn hier alle winterbandentests van de voorgaande jaren terug te vinden.

