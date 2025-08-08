De Jeep Grand Wagoneer is in Europa grotendeels onbekend, maar stap op een willekeurig Amerikaans vliegveld de straat op en de kans is groot dat je wordt overreden door zo’n super-Jeep. De Grand Wagoneer werd in 2021 gepresenteerd als Stellantis’ langverwachte antwoord op de grootste SUV’s van Ford en General Motors, namelijk de Expedition en de duo’s Chevrolet Tahoe/Suburban en GMC Yukon/Yukon XL.

Hoewel de naam ‘Grand Wagoneer’ suggereert dat het hier om de grootste van de twee beschikbare lengtematen gaat, is dat niet waar ‘Grand’ hier op slaat. Er is wel degelijk ook een reguliere Wagoneer, maar die is ten opzichte van de Grand Wagoneer vooral minder duur en minder luxueus. De lengtematen worden onderscheiden door toevoeging van de letter ‘L’ achter Wagoneer of Grand Wagoneer.

Nu kondigt Jeep een facelift aan voor de Grand Wagoneer, die ongetwijfeld ook voor de reguliere Wagoneer gaat gelden. We zien een stevig gewijzigde auto met een strakker front en kleinere, meer afgeplatte koplampen. Het hele front is uitgebreid versierd met ledverlichting. Boven de grille prijkt nog een noviteit, want de merknaam ‘Jeep’ is daar nu te lezen. Tot op heden is dat bij de Wagoneers niet het geval, en staat er in subtieler script ‘Wagoneer’ in de bovenste lijst van de grille.

De Grand Wagoneer is gebaseerd op het platform van de Ram 1500-pick-up, en dat brengt interessante mogelijkheden met zich mee. De pick-up is er sinds enige tijd immers ook als Ramcharger, een EV met zescilinder range-extender die volgens Ram alle voordelen van een EV en een traditioneel aangedreven voertuig in zich verenigt. Als die aandrijflijn ook zijn weg vindt naar de Wagoneers, heeft Jeep weer wat om de concurrentie mee om de oren te slaan.