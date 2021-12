De 7 meest gelezen nieuwsberichten van 2021

We kunnen wel stellen dat 2021 een bewogen jaar was. Ook op autogebied. Er kwamen tal van onderwerpen voorbij die de nieuwsgierigheid behoorlijk prikkelden, maar uiteraard waren er ook dit jaar weer uitschieters. Zoals we dat vaker doen bij andere onderwerpen, pikken we de 7 toppers erbij.

Met afstand het meest gelezen artikel van het voorbije jaar ging over het privébezit van auto's en hoe dat volgens Siemens in Nederland als één van de eerste landen ter wereld gaat verdwijnen. Het bedrijf werkt aan een app die 'Mobility as a Service' (MaaS) groot moet gaan maken. Van A naar B met verschillende publiekelijk beschikbare vervoersmiddelen wordt het helemaal, is de overtuiging van het bedrijf. Dat is natuurlijk ook ter onderbouwing van de app, dus het lijkt nog een beetje wishful thinking. In ieder geval maakte de uitspraak veel los, bleek wel uit het feit dat het het best gelezen artikel ooit op AutoWeek.nl was.

Een ander opvallend nieuwtje kwam voort uit een onderzoek naar de snelheid waarmee je van A naar B komt in een land. Daar rolde een wereldranglijst uit, met Nederland op nummer twee. Alleen in Duitsland kun je sneller rijden. Dan hebben we het uiteraard niet over de snelheidslimiet (al geldt dat voor Duitsland wel), maar ook over zaken als wegkwaliteit, filevertraging en verkeersdrukte. Kennelijk is dat in Nederland allemaal bij elkaar zo gek nog niet en kun je dus gemiddeld genomen heel behoorlijk doorrijden.

Waar velen ook benieuwd naar waren, is wat 130 km/h rijden doet met de actieradius van een elektrische auto. Onze collega's van AutoBild zijn met twaalf EV's de autobahn opgegaan en stelden de snelheid in op 130 km/h om te kijken wat er met het rijbereik gebeurde. Ongetwijfeld zullen zowel sceptici benieuwd zijn geweest naar de uitkomst als mensen die zelf een EV overwegen. In stadsverkeer komen elektrische auto's over het algemeen namelijk het best tot hun recht, maar er is meer dan dat.

Toyota stelde dit jaar in thuisland Japan naar verluidt een (door)verkoopverbod in voor de nieuwste Land Cruiser. Dat zou gelden voor een termijn van een jaar. Een uiterst opvallende zet, waarbij wij zo onze vraagtekens zetten. Een duidelijke reden kwam niet boven water, maar het zou vooral gericht zijn op beperking van de export van Land Cruisers. Zo zou Toyota gerichter zelf markten kunnen bedienen met nieuwe Land Cruisers, al is er ook nog wel eens wat te doen geweest om de discutabele plekken waar soms zo goed als nieuwe Land Cruisers opduiken. Dan denken we bijvoorbeeld aan zwaar bevochten terrein in het Midden-Oosten, waar regelmatig terroristen opduiken met de als onverwoestbaar te boek staande terreinbeul.

Het chiptekort trekt wereldwijd een wissel op de auto-industrie, maar in Europa zou de nood bijna compleet zijn. Niet alleen vanwege het chiptekort, ook vanwege een dreigende leveringsstop van magnesium vanuit China. Daardoor kon de aluminiumproductie in Europa stil komen te vallen en daarmee ook het grootste deel van de auto-industrie. Alarmerende woorden, kortom. Onderzoekers van Barclays waarschuwden hiervoor en ook de Duitse staalindustrie luidde de noodklok. Vooralsnog lijkt het doemscenario echter afgewend, al was de waarschuwing ook dat het in 2022 alsnog fout kan gaan. Laten we hopen dat het losloopt.

De brandstofprijzen hielden de gemoederen flink bezig in 2021, want record na record ging eraan. Huilen met de pet op bij de pomp, dus. Kennelijk was het financiële leed voor sommigen genoeg om tot extreem gedrag over te gaan. Zowel in België als in Duitsland werd melding gedaan van Nederlanders die de daar veel goedkopere brandstof kwamen hamsteren. Nou is een jerrycannetje extra meenemen uit het buitenland niets nieuws, alleen zouden er nu echt volledig afgeladen auto's huiswaarts keren. Dat druist niet alleen in tegen de regelgeving op dit gebied, maar bovenal tegen het gezonde verstand. 'Rijdende bommen' noemde een pomphouder in Duitsland het.

Ook het laatste onderwerp in deze top 7 houdt verband met de hoge brandstofprijzen. In Frankrijk gebeurde in oktober namelijk iets opmerkelijks. Supermarktketen E.Leclerc besloot brandstof bij de tankstations bij de supermarkten tegen kostprijs aan te gaan bieden. Dat is natuurlijk een stunt van formaat, zou je zeggen. We zouden er echter niet over berichten als het ging om een reguliere korting, want hier zat meer achter. Het was een 'signaal naar de overheid'. De Franse overheid had namelijk gezegd dat de brandstofaanbieders in het land misschien hun marge maar moesten verlagen om iets te doen aan de hoge brandstofprijs. Dat schoot bij E.Leclerc in het verkeerde keelgat en door de marge tijdelijk compleet te schrappen wilde het laten zien hoe weinig marge er eigenlijk op brandstof zit. Klanten waren dus zeker iets goedkoper uit, maar niet zoveel als je zou verwachten.