Vijf snelle occasions van Renault Sport

Renault Sport verandert in Alpine en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. In de loop der jaren heeft de sportieve tak van Renault ons een hoop moois gegeven. Tijd om eens te kijken wat er zoal tweedehands te koop staat.

Renault Twingo RS (2010)

We beginnen bescheiden. Alhoewel, bescheiden, met z'n 133 pk sterke 1.6 is deze Twingo rap zat! De kleine Franse scheurneus speert vanuit stilstand in 8,7 seconden naar 100 km/h en trekt door tot 200 km/h. Kun je het je voorstellen, 200 km/h in een Twingo? Dit exemplaar uit 2010 is ook nog eens precies uitgevoerd zoals je 'm wil, als Gordini. Blauw met witte strepen, helemaal historisch verantwoord. Hij staat bij een merkdealer voor €6.945.

Renault Mégane RS (2005)

Liever wat meer auto onder je bij dat soort snelheden, maar mag het alsnog niet al te duur worden? Dan is deze Mégane RS uit 2005 wellicht interessant. Die generatie Mégane, zeker de pre-facelift, staat zeker niet bekend om z'n kogelvrije betrouwbaarheid, maar soms moet je misschien een gokje durven wagen. Reken maar dat-ie een glimlach op je gezicht weet te toveren. De geblazen 2,0-liter vierpitter is goed voor een vermogen van 225 pk en dat is voldoende om met de Mégane in 6,5 seconden naar 100 km/h te schieten. Ook heeft-ie een beduidend langere adem dan de Twingo hierboven, want pas bij 236 km/h is de rek eruit. Voor €7.750 staat deze bij je op de oprit.

Renault Clio RS (2015)

Maar liefst tien jaar nieuwer maar ook twee keer zo duur, is deze Clio RS. Je kunt natuurlijk voor iets minder al een Clio RS van die generatie bemachtigen, maar deze verdient vanwege z'n Monaco GP-uitvoering wel wat extra aandacht. Met de rode wielen en accenten is het in ieder geval niet te missen dat je een speciale Clio rijdt. Anders kan dat bij het verkeerslicht verder wel blijken, want hij is met z'n 200 pk sterke 1.6 bijna zo snel als de hiervoor genoemde Mégane RS. In 6,7 seconden sprint je bij groen licht naar 100 km/h en bij 230 km/h houdt het versnellen pas op. €14.950 moet-ie kosten.

Renault Mégane RS (2012)

Mag het nog iets meer kosten, kijk dan eens naar een Mégane RS van de vorige generatie. Die kosten nog genoeg, maar je krijgt naar verhouding een hoop auto voor je geld. Dit exemplaar uit 2014 bijvoorbeeld, heeft pas 45.000 op de teller en kost €23.900. Het wit maakt 'm wel ietsje anoniemer dan als je bijvoorbeeld een blauwe of gele kiest. Toch is-ie niet te missen als een creatie van Renault Sport en zeker als je het gas in trapt weet je dat er in Les Ulis werk van gemaakt is. Met 265 pk is dit de sterkste auto die tot nu toe in dit lijstje voorbij is gekomen en dat merk je: 0-100 km/h kost slechts 6 seconden en hij trekt door tot 254 km/h. Knallen maar!

Renault Clio V6 (2001)

Vergeet even wat het kost, maar de ultieme creatie van Renault Sport is in de ogen van velen toch wel de Clio V6. Slechts een handjevol staat te koop momenteel. We spotten er eentje die zelfs al richting een ton gaat, maar voor nu pakken we een iets 'bescheidener' geprijsd exemplaar erbij. Deze grijze uit 2001 kost namelijk €59.945. Het kan goedkoper, maar deze heeft voor z'n prijs wel een goede kilometerstand. Pas 21.655 km heeft-ie achter de rug. Kilometers die ongetwijfeld een geweldige ervaring waren voor de vorige eigenaren. De brommende 225 pk sterke 3.0 V6 achter je geeft je letterlijk een fikse stoot in de rug als je het gaspedaal intrapt. De snelste uit dit rijtje is-ie desondanks niet, met z'n 0-100 km/h-sprint van 6,4 seconden en top van 230 km/h, maar wel de gaafste, toch?