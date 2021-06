Nieuwe Audi RS3 is sneller, scherper en wilder

De nieuwe Audi RS3, die weer als Sportback en Limousine op de markt komt, belooft voor aardig wat spektakel te zorgen. Om te beginnen behoudt de RS3 de geblazen 2.5 vijfcilinder. Dat was al bekend, maar het is het herhalen waard, want in deze tijden is dat best bijzonder. Het blijft wat dat betreft bij het oude bekende, al wordt de 2.5 wel een fractie krachtiger dan voorheen, zo maakt Audi bekend. Het vermogen blijft op 400 pk gehandhaafd, maar het maximumkoppel is met 500 Nm wel iets hoger (20 Nm) dan voorheen. Niet de stiekem toch wel verwachte vermogenssprong waar we het eerder over hadden, maar het doel wordt bereikt.

Sneller

De RS3 is namelijk wel weer wat sneller geworden. In 3,8 seconden staat vanuit stilstand 100 km/h op de klok en dat is toch weer mooi drie tienden sneller dan voorheen. Ook is het nét iets sneller dan zijn naaste concurrent, de 21 pk sterkere Mercedes-AMG A45 S, dus die extra pk's waren in dat kader ook niet nodig. Het maximale vermogen is voortaan over een breder toerenbereik aan te spreken, tussen 5.600 en 7.000 tpm, en dat geeft 'm net even dat beetje extra. Ook ligt de topsnelheid hoger: hoewel 250 km/h standaard is, kan de RS3 optioneel doortrekken tot 280 km/h of met het RS Dynamic-pakket zelfs tot 290 km/h. Voorheen hield het bij 280 km/h echt op. Schakelen gaat overigens zoals verwacht weer met de zeventraps S-Tronic-transmissie.

Stabiel of losbandig

Snelheid in een rechte lijn is niet alles en Audi heeft dan ook werk gemaakt van hoe de RS3 alles naar het asfalt vertaalt. Uiteraard zijn er de nodige overeenkomsten met zijn Volkswagen-neef, de Golf R. Zo heeft ook de RS3 het zogenoemde 'Torque Vectoring' om de koppelverdeling over de wielen slim af te regelen in bochten. Daarmee moet de RS3 extra scherp in te sturen zijn, omdat bijvoorbeeld bij dreigend onderstuur het buitenste wiel in een bocht meer koppel krijgt en de auto zo de bocht in 'duwt'.

Een potentieel nadeel aan een vierwielaangedreven auto is echter dat ze vaak wat minder speels zijn dan auto's met achterwielaandrijving. Dat pakte Volkswagen bij de nieuwe Golf R al aan en ook Audi heeft daar werk van gemaakt. Een elektronisch afgeregelde koppelverdeler tussen de achterwielen zorgt ervoor dat het koppel op de achterwielen variabel is, waardoor je (afhankelijk van de gekozen modus) als het goed is ermee los moet kunnen gaan als bij een achterwielaangedreven auto. In het uiterste geval kan hierdoor namelijk zelfs het volle koppel op één van de twee achterwielen worden losgelaten. Ook is tot 100 procent van het vermogen naar beide achterwielen te sturen. Driften met de RS3, zoals Audi op meerdere foto's laat zien, is daarom als het goed is een stuk makkelijker dan voorheen.

Nog even geduld

Zoals op deze foto's al goed te zien is, zal de nieuwe Audi RS3 - ongeacht de carrosserievorm - niet te missen zijn als de über-A3. Toch krijgen we helaas nog niet alles te zien en weten. De volledige onthulling laat niet lang meer op zich wachten, zo veel is zeker.