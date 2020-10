Daimler winstgevender dan verwacht in derde kwartaal

Langzaam maar zeker is de automarkt weer aan het opleven na een enorme dreun door het coronavirus. Bij Daimler vertaalt zich dat in een operationele winst van € 3,07 miljard, terwijl analisten van Refinitiv hadden voorspeld dat dit getal op € 2,14 miljard zou blijven steken. Daimler doet het dus behoorlijk beter dan verwacht. Zelfs de cijfers van vorig jaar worden verbroken, want in het derde kwartaal van 2019 bedroeg de operationele winst van Daimler nog € 2,6 miljard. CFO Harald Wilhelm is dan ook optimistisch gestemd. "Het derde kwartaal laat een zeer sterk resultaat zien en geeft verder bewijs dat we op de goede weg zitten", zegt hij in een verklaring. "Wij verwachten dat deze positieve ontwikkeling zich doorzet in het vierde kwartaal."

Dit nieuws komt niet geheel uit de lucht vallen. Op zijn beleggersdag liet het moederbedrijf van Mercedes-Benz en Smart al weten dat de verkoop weer herstellende was. Daarnaast zijn er forse bezuinigingen aangekondigd, over vijf jaar moeten de vaste kosten met 20 procent zijn gereduceerd. Daimler wil zich daarnaast meer gaan richten op het hogere segment van de markt. Het doel is om op deze manier de winstmarge per auto te vergroten. Verder komt er een reeks elektrische modellen aan, onder meer de EQS staat te trappelen achter de coulissen. Daimler publiceert het volledige kwartaalverslag op 23 oktober. Dan deelt de onderneming ook een up-to-date verwachting voor de rest van het jaar.