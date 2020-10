Daimler stelt winstverwachting naar boven bij

Daimler AG komt zoals verwacht met een iets positievere voorspelling voor de winst over 2020. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz heeft een onverwacht goed kwartaal achter de rug, en dat vertaalt zich in bemoedigende cijfers.

Eerder deze maand werd al duidelijk dat het derde kwartaal van 2020 voor Daimler beter verliep dan aanvankelijk werd gedacht. Toen werd ook al de verwachting uitgesproken dat dit wellicht gevolgen zou gaan krijgen voor de verwachting voor de rest van het jaar.

Vandaag presenteert Daimler een uitgebreid kwartaalverslag en daarin wordt de verwachting voor 2020 inderdaad naar boven bijgesteld. Waar men eerder uitging van een flinke winstdaling, wordt nu uitgegaan van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van vorig jaar. Toen zat de klad er wel goed in, maar kwam het bedrijfsresultaat (EBIT) uit op € 10,3 miljard.

Opvallend is dat de goede resultaten worden behaald terwijl er minder auto’s worden verkocht. In het derde kwartaal verkocht de Mercees Cars & Vans-divisie van Daimler 4 procent minder dan vorig jaar, maar steeg de winst van dik € 1,8 miljard naar dik 2,4 miljard. Er wordt, kortom, meer geld verdiend per verkochte auto. Voor geheel 2020 verwacht Daimler dat deze ‘return on sales’ tussen de 4,5 en 5,5 procent uitkomt. In 2019 bleef dit getal steken op 4 procent, na 7,8 procent in het jaar ervoor.

In de strijd om die winstmarge nog wat verder op te krikken, wordt bij Mercedes-Benz overigens ook nagedacht over een kleine inkrimping van het gamma. Dat kan geen kwaad, want met 19 modellen, waarvan het gros met meerdere carrosserievarianten, valt er bij Mercedes meer te kiezen dan bij welk ander merk dan ook.