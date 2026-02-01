De Kia Cee’d, om precies te zijn de versie met het apostrofje in zijn naam, markeert in 2007 een kantelpunt in de geschiedenis van het merk. Het bleek lonend om een speciaal voor Europa ontwikkelde auto te ontwerpen en te bouwen. Uiteraard in Europa.

We kennen allemaal de term AC/DC. Is het niet van de rockband, dan wel van de aanduidingen voor wissel- en gelijkstroom – in autoland allang een alledaags gegeven. Maar wie is er bekend met BC/AC? Dat heeft niets met hogere stekkerkunde te maken, maar alles met de bewogen geschiedenis van Kia. Meer precies: met de immense groei die het heeft doorgemaakt, waarbij BC/AC het kantelpunt markeert. Een bevriende garagist en voormalig Kia-dealer legt uit dat deze term in besloten Kia-kringen staat voor Before Cee’d and After Cee’d. Inderdaad, de periode voordat Kia de Cee’d introduceerde en de periode erna. Niet zo vreemd, want het was het eerste speciaal voor Europa ontwikkelde model van het merk, bovendien getekend door een Europees team in het nieuwe, eigen Duitse designcentrum.

Zeven jaar garantie op de Cee'd

De Cee’d was weliswaar het tegendeel van een stilistisch hoogtepunt, maar ook precies de hapklare brok die de gemiddelde Europese autokoper zo graag op het menu zag verschijnen. De vriendelijk gelijnde vijfdeurs hatchback bleek haast even uitgebalanceerd als de beeldbepalende concurrenten Golf, Focus en Astra, maar was beduidend goedkoper. Ook werd hij standaard geleverd met de geruststellende garantie van zeven jaar, een unicum in autoland. Voorganger Cerato was als exponent van het BC-tijdperk van Kia op slag vergeten, terwijl latere modellen, dus stammend uit de AC-periode, meestal een bloeiende toekomst tegemoet reden. Voorbeelden zijn (de latere generaties van) de Rio, Picanto, Niro, Sportage, Stonic en Sorento.

Apostrofje later weggehaald

Bijzonder was verder Kia’s keuze om de auto ook in Europa te gaan bouwen, waarvoor de keuze op Slowakije viel, en om hem een naam te geven die de spellingschecker van journalisten wereldwijd overuren liet maken. Dat gekke Cee’d, door de fabrikant bovendien geschreven zonder beginkapitaal, stond voor Community of Europe (CE) en European Design (ED). Het kekke apostrofje is bij de komst van een latere generatie bedankt voor zijn verwarrende diensten, waarna de auto als Ceed nog jarenlang keurig in het C-segment heeft meegedraaid. Onder meer als de ditmaal wel spannend gelijnde Pro_ceed. Ja, inclusief dat lastige streepje. Spellingscheckers kunnen opgelucht ademhalen: de opvolger heet K4.

Zin in zo'n kantelpunt in de Kia-geschiedenis: in het aanbod vroege Cee'ds zien we vooral Sporty Wagons, de stationwagon. En die hoeft niet veel te kosten, zoals je ziet.