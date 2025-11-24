De Dacia Bigster krijgt een nieuwe aandrijflijn. Vanaf nu is de grote broer van de Dacia Duster er ook met een mild-hybride aandrijflijn met vierwielaandrijving. Goed voor je portemonnee: deze nieuwe variant lust lpg!

Na de Dacia Sandero, Jogger en Duster profiteert ook de Bigster van de komst van nieuwe techniek. In tegenstelling tot zijn broertjes en zusjes krijgt de Bigster slechts één nieuwe aandrijflijn. Die heet voluit Hybrid-G 150 4x4 en geeft met zijn naam al veel weg van wat hij te bieden heeft. Inderdaad: vierwielaandrijving en mild-hybride techniek. De Dacia Bigster had al een mild-hybride aandrijflijn met vierwielaandrijving, maar die 130 pk sterke Mild Hybrid 140 4x4 moet het veld ruimen. Het grote verschil: de Bigster Hybrid-G 150 4x4 lust behalve benzine ook lpg.

De Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 en heeft een 140 pk en 230 Nm sterke mild-hybride 1.2 benzinemotor die samenwerkt met een 31 pk 87 Nm sterke elektromotor op de achteras. De aandrijving van de achterwielen is elektrisch en is dus anders dan bij de reeds bestaande 4x4-versies. Het samenspel tussen elektromotor en verbrandingsmotor is goed voor een systeemvermogen van 154 pk. Schakelen gaat met een zestraps automaat met dubbele koppeling. De elektromotor is met behulp van een tweetrapsoverbrenging aan de achteras gekoppeld. De accu heeft een capaciteit van 0,84 kWh. Ook interessant: de twee lpg-tanks hebben samen een capaciteit van 50 liter.

Wie de gastanks leegrijdt en ook bereid is de benzinetank tot de laatste druppel van inhoud te ontdoen, heeft een actieradius van 1.500 kilometer tot zijn of haar beschikking. De Bigster met deze nieuwe aandrijflijn is ook als voorwielaandrijver te rijden, want de elektromotor te ontkoppelbaar van de achteras. Het maximum trekgewicht is vastgesteld op 1.500 kilo.

De Dacia Bigster Hybrid-G 150 heeft een vanafprijs van €40.100 en is dan direct als Extreme uitgevoerd.