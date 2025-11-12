De vernieuwde Dacia Sandero is op de prijslijst beland. De Dacia Sandero krijgt onder meer een nieuwe basismotor. Die is slechts 65 pk sterk en levert de Sandero niet eens een lagere vanafprijs op. Sterker nog: het tegendeel is waar. Toch blijft de Dacia Sandero een absolute prijspakker.

Er wijzigt heel wat in het leveringsgamma van de Dacia Sandero. De praktische en nog altijd gunstig geprijsde hatchback is gefacelift en krijgt nieuwe motoren. Dat levert zowel de Sandero als Sandero Stepway nieuwe prijzen op. Die zijn hoger dan voorheen, al krijg je er in de meeste gevallen ook meer voor terug.

Nieuwe lpg-motor

De Dacia Sandero stond tot voor kort voor €18.200 op de prijslijst. Voor dat bedrag kreeg je de 100 pk sterke Eco-G-motor waarmee je zowel benzine als lpg kon tanken. Die Eco-G 100 geheten 1.0 driecilinder maakt plaats voor de Eco-G 120. Ook dat is een lpg-machine, ditmaal een 1.2 driecilinder die 120 pk op de been brengt. Die is er met handgeschakelde zesbak en - in tegenstelling tot de vorige motor - ook met automaat. Die Eco-G 120 met automaat vervangt de reguliere benzinemotor (TCe 90) met automaat. Daarover straks meer. De Dacia Sandero met de nieuwe Eco-G 120 lpg-machine kost €21.300 en is daarmee maar liefst €3.100 duurder dan de versie die hij vervangt. Dat is nogal wat. Belangrijk daarbij: voor die €21.300 krijg je nu Expression-uitvoering, terwijl de vorige variant van €18.200 een lager gepositioneerde Essential was. De Essential-uitvoering keert voor de Sandero-met-lpg-motor niet terug. Zetten we de Sandero Eco-G 120 Expression naast een als gelijk uitgevoerde pre-faceliftversie met de oude motor (€20.100) dan neemt het prijsstijging af naar €1.200.

Fijn overigens: de lpg-tank meet voortaan bijna 50 liter in plaats van 40 liter zoals voorheen.

Benzinemotor zonder turbo en met 67 pk

Toch gaat de vanafprijs van de Dacia Sandero niet met dik drie mille omhoog. Dacia voegt namelijk een nieuwe basismotor aan het menu toe: de turboloze SCe 65. Dat is een 67 pk en 95 Nm sterke 1.0 driecilinder benzinemotor die altijd aan een handgeschakelde vijfbak is geknoopt. Die nieuwe instapper kost €19.200 en is daarmee ligt de vanafprijs van de Sandero €1.000 hoger dan voorheen. De Sandero Stepway is met deze motor niet leverbaar. Een snelheidsduivel is de 67 pk sterke Sandero uiteraard niet. Hij neemt bijna 17 seconden de tijd om vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h te versnellen.

TCe 90 wordt TCe 100

Meer motorennieuws: de complete TCe 90 benzinemotor verdwijnt. Zowel de versie met handbak als met automaat. De nieuwe Eco-G 120 met automaat vult zoals we al zeiden de plek van de TCe 90 met automaat op. Daarbij maakt de TCe 90 met handbak plaats voor de 10 pk sterkere TCe 100 met handgeschakelde zesbak. De Dacia Sandero met TCe 100 is er vanaf €22.700. De TCe 90 was in de Sandero Stepway niet leverbaar. Daarin lag al een 110 pk sterke TCe 110 en die blijft gewoon bestaan.

De Dacia Sandero en Sandero Stepway zijn dus duurder geworden. De goedkoopste nieuwe personenauto van Nederland was de Sandero al niet meer, sinds kort draagt de elektrische Spring die titel. Wel is de Sandero de goedkoopste nieuwe personenauto van Nederland. Daar komt bij dat je feitelijk A-segment geld betaalt voor een auto uit het B-segment. Op termijn volgt er meer Dacia-nieuws. De Sandero Stepway krijgt namelijk ook een hybride aandrijflijn, maar daarvan hebben we nog geen prijs.

Prijzen Dacia Sandero en Dacia Sandero Stepway - november 2025

Motor Vermogen Transmissie Uitvoering Vanafprijs Sandero SCe 65 67 pk Handbak, 5 versnellingen Essential €19.200 Sandero Eco-G 120 (lpg) 120 pk Handbak, 6 versnellingen Expression €21.300 Sandero Eco-G 120 (lpg) 120 pk Handbak, 6 versnellingen Journey €22.600 Sandero Eco-G 120 (lpg) 120 pk Handbak, 6 versnellingen Limited Edition €22.000 Sandero Eco-G 120 Automaat (lpg) 120 pk Automaat, 6 versnellingen Journey €23.900 Sandero TCe 100 100 pk Handbak, 6 versnellingen Expression €22.700 Sandero TCe 100 100 pk Handbak, 6 versnellingen Journey €24.000 Sandero TCe 100 100 pk Handbak, 6 versnellingen Limited Edition €23.400 Sandero Stepway Eco-G 120 (lpg) 120 pk Handbak, 6 versnellingen Expression €23.500 Sandero Stepway Eco-G 120 (lpg) 120 pk Handbak, 6 versnellingen Extreme €24.900 Sandero Stepway Eco-G 120 Automaat (lpg) 120 pk Automaat, 6 versnellingen Extreme €26.500 Sandero Stepway Eco-G 120 Automaat (lpg) 120 pk Automaat, 6 versnellingen Limited Edition €27.350 Sandero Stepway TCe 110 100 pk Handbak, 6 versnellingen Expression €24.900 Sandero Stepway TCe 110 100 pk Handbak, 6 versnellingen Extreme €26.300 Sandero Stepway TCe 110 100 pk Handbak, 6 versnellingen Limited Edition €27.150

Limited Edition

Van zowel de Dacia Sandero als Sandero Stepway is er direct een speciale uitvoering die Limited Edition heet. Bij de Sandero is die gebaseerd op de Expression-uitvoering. De Limited Edition voegt aan de uitrusting van die versie zaken toe als een achteruitrijcamera, automatische airco en een carrosseriekleur naar keuze, zonder dat je daar dus voor bij moet betalen.

Bij de Sandero Stepway is de Limited Edition gebaseerd op de Extreme-uitvoering. Aan de uitrusting van die variant voegt de Limited Edition zaken toe als een grootlichtassistent, Ground View Camera, elektrisch inklapbare zijspiegels, een 10-inch multimediascherm met navigatie, een inductielader voor je telefoon én een gratis carrosseriekleur naar keuze.

