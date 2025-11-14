Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Vernieuwde Dacia Jogger: voordelige stationwagon is nauwelijks duurder

Inclusief complete prijslijst

21
Facelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger
Facelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en JoggerFacelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en JoggerFacelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en JoggerFacelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en JoggerFacelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en JoggerFacelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en JoggerFacelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en JoggerFacelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en JoggerFacelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en JoggerFacelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger
Lars Krijgsman

Net als de Dacia Sandero krijgt ook de Dacia Jogger een facelift en daar hoort de komst van nieuwe aandrijflijnen bij. AutoWeek heeft de prijzen van de vernieuwde Jogger.

Onlangs kon AutoWeek je de prijzen van de vernieuwde Dacia Sandero melden voordat Dacia er zelf ruchtbaarheid aan gaf en ditmaal tillen we de vernieuwde Dacia Jogger om dezelfde reden op het digitale podium. De relatief voordelige stationwagon krijgt net als de Sandero vernieuwde verlichting en strakgetrokken bumpers. Belangrijker zijn de nieuwe aandrijflijnen.

De goedkoopste Dacia Jogger kostte voorheen €24.500 en had de 100 pk sterke Eco-G 100 geheten aandrijflijn waarmee je zowel benzine als lpg kunt tanken. De vernieuwde Dacia Jogger kost minimaal €24.900 en is in absolute zin dus iets duurder. De Eco-G 100-hardware heeft echter plaats gemaakt voor de Eco-G 120 geheten aandrijflijn. Dat is geen 1.0 meer, maar een 1.2 driecilinder die 120 pk levert. Daar komt bij dat de gastank 8,8 liter is gegroeid en voortaan 48,8 liter lpg lust. Net als voorheen geldt de vanafprijs voor de Expression-uitvoering en voor de variant met vijf zitplaatsen.

De TCe 110-benzinemotor blijft behouden, al is die er vanaf nu enkel nog in combinatie met de Expression-uitvoering. Die is met zijn vanafprijs van €28.100 wel €500 duurder dan voorheen. Nieuw is de mogelijkheid om een Dacia Jogger met automaat te rijden zónder dat je daarvoor een hybride aandrijflijn moet hebben. De Eco-G 120 is er niet alleen met handbak, maar voor het eerst ook leverbaat met automaat. Een Jogger Eco-G 120 met automaat is er enkel als Extreme en kost €30.500.

Ook over de genoemde hybride aandrijflijn is er nieuws. De 140 pk sterke Hybrid 140 geheten variant met 1.6 maakt plaats voor de sterkere Hybrid 155 die in de Duster debuteerde en die ook in de Bigster verkrijgbaar is. Die heeft geen 1.6, maar een 1.8 viercilinder benzinemotor. De Dacia Jogger Hybrid 155 is in Expression-trim niet duurder of goedkoper dan voorheen. Knap gedaan. Ga je voor de Extreme-uitvoering, dan moet je op een prijsverhoging van €800 rekenen.

Facelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger

Een bekende werkplek. De Sandero heeft 'm ook. De kracht van de Jogger zit verderin achterin.

Limited Edition

Om de introductie van de vernieuwde Dacia Jogger extra onder de aandacht te brengen, introduceert Dacia van de zevenpersoonsversie een Limited Edition. Die is er in combinatie met de TCe 110-benzinemotor, met de Eco-G 120 met automaat én met de Hybrid 155-aandrijflijn. De Limited Edition is gebaseerd op de Extreme en biedt onder meer Around View Monitor, automatisch grootlicht, een inductielader, een uitgebreid multimediasysteem met navigatie, elektrisch inklapbare zijspiegels én een gratis kleur naar keuze.

Prijslijst Dacia Jogger - november 2025

AandrijflijnTransmissieVermogenUitvoeringVanafprijs
Dacia Jogger - vijf zitplaatsenEco-G 120 (lpg)Handbak, 6 versn.120 pkEssential€24.900
Dacia Jogger - vijf zitplaatsenEco-G 120 (lpg)Handbak, 6 versn.120 pkExpression€26.900
Dacia Jogger - vijf zitplaatsenEco-G 120 (lpg)Handbak, 6 versn.120 pkExtreme€28.700
Dacia Jogger - vijf zitplaatsenEco-G 120 (lpg)Automaat, 6 versn.120 pkExtreme€30.500
Dacia Jogger - vijf zitplaatsenTCe 110Handbak, 6 versn.110 pkExpression€28.100
Dacia Jogger - vijf zitplaatsenHybrid 155Automaat, 6 versn.155 pkExpression€30.000
Dacia Jogger - vijf zitplaatsenHybrid 155Automaat, 6 versn.155 pkExtreme€31.800
Dacia Jogger - zeven zitplaatsenEco-G 120 (lpg)Handbak, 6 versn.120 pkExpression€27.900
Dacia Jogger - zeven zitplaatsenEco-G 120 (lpg)Handbak, 6 versn.120 pkExtreme€29.700
Dacia Jogger - zeven zitplaatsenEco-G 120 (lpg)Automaat, 6 versn.120 pkExtreme€31.300
Dacia Jogger - zeven zitplaatsenTCe 110Handbak, 6 versn.110 pkExpression€29.100
Dacia Jogger - zeven zitplaatsenHybrid 155Automaat, 6 versn.155 pkExpression€31.000
Dacia Jogger - zeven zitplaatsenHybrid 155Automaat, 6 versn.155 pkExtreme€32.800
Dacia Jogger - zeven zitplaatsenTCe 110Handbak, 6 versn.110 pkLimited Edition€31.800
Dacia Jogger - zeven zitplaatsenEco-G 120Automaat, 6 versn.120 pkLimited Edition€32.200
Dacia Jogger - zeven zitplaatsenHybrid 155Automaat, 6 versn.155 pkLimited Edition€33.700

Meer gecharmeerd van de eerdere Joggers? Kijk dan vooral naar de tweedehands exemplaren van de Dacia Jogger tussen de occasions op AutoWeek, dat zijn er heel wat! Een gebruikte Dacia Jogger is er al vanaf minder dan €13.000!

21 Bekijk reacties
Dacia Dacia Jogger

PRIVATE LEASE Dacia Jogger

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Dacia Jogger 110pk TCe Comfort 5p. Airco | Camera | Cruise | Parkeersens. achter

Dacia Jogger 110pk TCe Comfort 5p. Airco | Camera | Cruise | Parkeersens. achter

  • 2022
  • 69.584 km
€ 16.990
Dacia Jogger 1.0 TCe 100 ECO-G Extreme 5p.

Dacia Jogger 1.0 TCe 100 ECO-G Extreme 5p.

  • 2023
  • 46.334 km
€ 20.895
Dacia Jogger TCe 110 Expression 7-zits | Navigatie | Trekhaak | Parkeercamera | Keyless Entry |

Dacia Jogger TCe 110 Expression 7-zits | Navigatie | Trekhaak | Parkeercamera | Keyless Entry |

  • 2023
  • 36.627 km
€ 19.445

Lees ook

Nieuws
Facelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger

Vernieuwde Dacia Sandero en Jogger: frisser en Sandero als hybride

Nieuws
Spyshots Dacia Jogger

De goedkoopste stationwagon van Nederland wordt spoedig weer vernieuwd

Nieuws
Ford Focus

Voordelige ruimtewonders: de vijf goedkoopste nieuwe stationwagons

Nieuws
Dacia Jogger facelift spyshots

Dacia Jogger: praktische en voordelige familievriend vernieuwd

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (21)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.