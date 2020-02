Cupra Formentor laat achterkant zien

In aanloop naar de Salon van Genève draait menig marketingbureau overuren. Zo ook bij Cupra, want net bijgekomen van de onthulling van de Leon staat een nieuwe auto al in de startblokken klaar om zich te laten zien. Voor het eerst zien we, via de officiële kanalen, de productierijpe Formentor.

Seat, en daarmee Cupra, bevestigt nu officieel met welk nieuws zij naar de beursvloer in Genève komen. Tijdens de persconferentie van de Cupra Leon werd al tussen en neus en lippen door duidelijk dat de Formentor zijn publieksdebuut in Genève zal beleven, maar nu staat het zwart op wit. Om de aankondiging wat meer kracht te geven, wordt de auto nu zelfs geteast. In het donker schemert de achterkant van de nieuwe Formentor op. Zoals verwacht houdt Cupra stevig vast aan zijn vorig jaar gepresenteerde concept-car van het model.

Precies een jaar geleden liet Cupra die bewuste Formentor concept-car zien. Die voorbode was al vrij productierijp voor Cupra’s eerste écht eigen model. Tot op heden borduurde Seat’s zustermerk namelijk voort op de modellen van het moederbedrijf. De showauto is voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn die goed is voor 245 pk. De kans is groot dat dezelfde aandrijflijn zijn weg naar de productierijpe Formentor vindt, want de Cupra Leon beschikt immers ook al over die aandrijflijn. Volledig elektrisch is deze aandrijflijn goed voor 60 elektrisch af te leggen kilometers.

De Formentor beleeft begin volgende week zijn debuut. De auto staat dan naar alle waarschijnlijkheid net na de zomer bij de dealers.