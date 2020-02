Productierijpe Cupra Formentor staat in Genève

Cupra bevestigt dat de Autosalon van Genève ook het podium is waarop het merk de definitieve productieversie van de vorig jaar tijdens die autobeurs gepresenteerde Formentor tilt. De Formentor Concept was een, overigens al vrij productierijp ogende, voorbode op een nieuwe cross-over die Cupra op termijn aan zijn modellengamma toevoegt. Kort geleden doken al de eerste spionagefoto's van de definitieve productieversie op, maar lang hoeft autoland dus niet te speculeren over alle ins- en outs van die nieuwkomer.

De Formentor Concept is een cross-over met sportieve aspiraties, iets dat onder meer naar voren komt in de sterk aflopende daklijn en het sportief ogende bumperwerk die de showauto kenmerken. Het studiemodel is voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn die op papier 245 pk levert. Het is zeer aannemelijk dat ook de definitieve productieversie die aandrijflijn krijgt. De Cupra Leon komt immers ook met een 245 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn beschikbaar. Hierbij is een 140 pk sterke 1.4 TSI gekoppeld aan een 115 pk sterke elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 245 pk. Het accupakket in die variant van de Cupra is 13 kWh groot, goed voor een elektrische actieradius van zo'n 60 kilometer. We durven met zekerheid te stellen dat deze aandrijflijn ook een plek krijgt in de definitieve Formentor.

Aandrijflijnen

Daarnaast is het aannemelijk dat de overigen aandrijflijnen die Cupra voor de Leon klaar heeft staan hun weg naar de Formentor vinden. Dat zou betekenen dat de auto ook met 245 pk, 300 pk én 310 pk sterke 2.0 TSI's beschikbaar komt. Tijdens de Autosalon van Genève worden alle open plekken ingevuld, nog even geduld dus. Wel weten we dat de Formentor nog dit jaar op de markt komt.