Cruise presenteert autonome Origin

Het in 2013 uit de grond gestampte en in 2016 door General Motors aangekochte Cruise heeft het doek getrokken van de Origin, een autonome én elektrische 'deelauto' waarmee het bedrijf grote plannen heeft.

General Motors en Cruise Automation zijn al enkele jaren druk in de weer met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Toen Cruise Automation nog op eigen benen stond zette het een Nissan Leaf in om autonome techniek mee te testen, na de overname door General Motors is onder meer geëxperimenteerd met een autonome Chevrolet Bolt. De Origin die Cruise Automation nu heeft gepresenteerd, is een concrete vooruitblik op wat er volgens het bedrijf straks op de weg is te zien.

De Origin is geen auto die je straks kunt aanschaffen. Cruise Automation spreekt van een mobiliteitsoplossing die geheel autonoom én elektrisch is. De Origin heeft een ruimtelijk interieur waarin zaken als pedalen, een stuurwiel en een conventioneel dashboard ontbreken. Het binnenste wordt daarentegen opgevuld door twee tegenover elkaar geplaatste zitrijen. De in de toekomst via een telefoonapplicatie te 'bestellen' Origin staat op een nieuw elektrisch platform van General Motors. Specificaties daarover houdt het bedrijf nog even onder de pet. Wel interessant: Cruise beweert dat de Origin een 'levensduur' heeft van ruim 1,6 miljoen kilometers. Volgens General Motors moet gebruikmaken van de Origin veel voordeliger zijn dan simpelweg een Ubertje bestellen, al wordt er geen concrete prijsindicatie of rekenvoorbeeld gegeven. Wanneer de Origin daadwerkelijk in productie gaat, en dus op de weg verschijnt, houden de Amerikanen ook nog in het midden.