Cross-over Skoda Kushaq geschetst

Skoda meldt dat 18 maart de datum is waarop het de splinternieuwe Kushaq presenteert. Die speciaal voor de Indiase markt bestemde compacte cross-over is op een tweetal designschetsen in beeld gebracht.

Later dit jaar brengt Skoda een nieuwe compacte cross-over op de Indiase markt, die op termijn ook buiten de Indiase landsgrenzen zal worden verkocht. De Nederlandse markt hoort daar niet bij. De Kushaq is in feite de productieversie van de Vision In Concept die Skoda vorig jaar tijdens de Auto Expo in New Delhi liet zien. Op een set designschetsen is het exterieurdesign van de cross-over al te zien. Daaruit wordt één ding duidelijk: de Kushaq gaat zeer sterk lijken op de concept-car die eraan voorafging.

De Kushaq, wiens naam in het Sanskriet iets als 'koning' betekent, komt op een speciaal voor de Indiase markt aangepast MQB-A0-platform te staan. De auto krijgt een voor een compacte cross-over vrij agressief ogende snuit, compleet met over twee lagen verdeelde koplampen en niet alleen een opvallend hoekige grille, maar ook een stoer ogende voorbumper. Aan de achterkant vertoont de Kushaq overeenkomsten met de Kamiq en Scala. Met name de vormgeving van de achterlichten vertoont grote gelijkenissen. De Indiase markt kan de Kushaq overigens goed gebruiken. Skoda's modellengamma bestaat in India momenteel uit de Rapid, Octavia en Superb.

Skoda Vision In Concept (2020) De Kushaq wordt zo'n 4,25 meter lang en krijgt een wielbasis van 2,65 meter. Op de motorenlijst komen 1.0 en 1.5 TSI's te staan. De 1.5 is straks in ieder geval ook desgewenst met een DSG7-automaat leverbaar. Zoals gezegd komt de Kushaq niet naar Nederland, ook niet in een later stadium.