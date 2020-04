'Coronaracers': veel meer bestuurders rijbewijs kwijt

Er werd bij het invoeren van de coronamaatregelen onder andere in België al gewaarschuwd dat de rust op de weg geen vrijbrief was voor te hard rijden. De Vlaamse politie zou weliswaar minder controleren en zelfs flitspalen uitzetten, maar drukte de mensen op het hart om er geen misbruik van te maken. Hier in Nederland was er geen concrete aanwijzing om vergelijkbare situaties te verwachten en nu blijkt dat de politie inderdaad gewoon nog op scherp staat. Volgens het AD is in ieder geval in Oost-Nederland de politie-inzet voor snelheidscontroles nog altijd ongeveer even groot. Met resultaat: in de afgelopen weken werden er in die regio drie keer zoveel rijbewijzen ingevorderd als normaal.

Het lijkt erop dat diverse bestuurders zich vrijer dan gewoonlijk wanen op de wegen. De open wegen nodigen uit tot harder rijden en daarbij lijkt men te denken dat de politie toch minder controleert. Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vallen deze wegmisbruikers juist nu extra op. Er worden door de rustige wegen extremere risico's genomen: "Rijd je 130 km/h op een weg waar je 100 mag, dan valt dat niet zo op. Nu rijden ze 160 km/h op een 100-weg, dat zien de surveillanten van de politie natuurlijk ook. Wat ze vergeten, is dat ze nu meer opvallen dan ooit." Het leidde alleen met Pasen al tot pakweg 40 inbeslagnames van rijbewijzen in het oosten van het land.