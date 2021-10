Cornelis Kit legt jonge autofans live uit hoe het zit

Leer deze herfstvakantie in Move Amsterdam alles over de auto van de toekomst van AutoWeek-redacteur Cornelis Kit. Wees er snel bij: per dag is er plek voor 50 kinderen en een ouder.

Programma 20 & 27 oktober

Sessie 1 Sessie 2 10:00 u. 13:00 u. Inloop met een drankje 10:30 u. 13:30 u. Workshop Cornelis 11:00 u. 14:00 u. Rondleiding Mobility Experience 12:00 u. 15:00 u. Drankje in het restaurant

Waar dan?

Altijd al willen weten hoe een elektrische auto werkt? Of wat de overeenkomsten zijn tussen jouw fiets en een snelle Porsche? Kom in de herfstvakantie naar Move Amsterdam. AutoWeek-redacteur Cornelis Kit legt je daar uit hoe het allemaal zit. Voor nieuwsgierige autofans van 10 tot en met 14 jaar (en hun ouders) geeft hij op 20 en 27 oktober workshops, waarin hij begint bij de basis en jij daarna alles weet over de auto van de toekomst. En dat niet alleen: na de workshop ga je naar de Mobility Experience, waar je nog veel meer leert over mobiliteit. Je krijgt een rondleiding, mag al je vragen afvuren en ontdekt hoe het is om in een zelfrijdende auto te rijden. O, enne … behalve de workshop en de rondleiding zit bij de prijs ook een drankje in het restaurant inbegrepen. Kortom, een dagje uit begint in de herfstvakantie bij Move Amsterdam.

Move Amsterdam vind je aan het Stadionplein in Amsterdam op nummer 28, pal voor het Olympisch Stadion. Onder het stadion is een grote parkeergarage en recht voor de deur stopt de tram. Als je in de buurt woont, kun je natuurlijk ook op de fiets komen.

Meld je aan

Je betaalt voor de workshop en rond­leiding door de Mobility Experience € 5. Bij deze prijs inbegrepen zijn een drankje bij aankomst en na afloop van de rondleiding nog een een drankje in het restaurant.

Aanmelden doe je heel eenvoudig via move.amsterdam/autoweek.