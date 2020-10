Consumentenbond: 'Aziatische auto's het betrouwbaarst'

De Consumentenbond heeft onder Nederlandse autobezitters geïnventariseerd hoe vaak ze met onverwachte problemen werden geconfronteerd. 8.000 respondenten gaven aan of ze in de periode van juni 2019 tot juni 2020 pech hebben gehad of voor problemen naar de garage moesten. Ook konden eigenaren doorgeven hoe tevreden ze waren over het algemeen. Daar kwam een tevredenheidsscore per merk uit rollen. De auto's zijn van bouwjaar 2010 of later en de eigenaren hebben ook moeten doorgeven wat de kilometerstand is. Dat moet als het goed is een duidelijker beeld geven van de onvoorspelbaarheid van mankementen.

Lexus komt als absolute topper uit de bus. Dat merk krijgt een 8,8. Daarmee stoot het moedermerk Toyota van de koppositie, al doet Toyota het met een 8,3 op een gedeelde vierde plaats ook nog steeds heel prima. Subaru (plaats 2), Honda (plaats 3) en Mazda (plaats 4) maken de top 5 van beste merken compleet. Het beste niet-Aziatische merk bleek Mini. Dat staat met een 8 op de gedeelde zevende plaats, samen met Mitsubishi. De Consumentenbond herhaalt daarom ook maar het advies dat het naar eigen zeggen al jaren geeft: wie een betrouwbare auto wil, koopt het beste een Aziaat.

Tegenvallers en klimmers

Voor het eerst sinds de Consumentenbond het zogenoemde 'mankementenonderzoek' uitvoert, is Tesla meegenomen. De Amerikaanse fabrikant debuteert niet al te sterk. Met een 6,3 staat het op de gedeelde 22e plaats. Volgens de Consumentenbond heeft dat voor een deel te maken met updates die in sommige gevallen zaken juist slechter maken dan dingen oplossen. Een aparte vermelding is er voor de Model 3, die krijgt volgens de Consumentenbond van alle Tesla's de meeste positieve beoordelingen.

Tesla deelt de 22e plek met Skoda en Volkswagen en dat is geen al te beste positie. Alleen Citroën (6,2), Peugeot (6,1) en Alfa Romeo (5,7) vallen meer tegen. Seat was vorig jaar nog het meest tegenvallende merk en kreeg niet eens een voldoende. Nu is dat het 'beste' merk van de Volkswagen Group dat meegenomen is in het onderzoek en staat het met een 6,6 op een gedeelde 15e plaats. Ook Fiat, dat vorig jaar met een 6,1 nog op de 20e plaats stond, doet het nu beter met een 6,7 op plaats 14.

De volledige lijst