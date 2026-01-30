Om te beginnen is er goed nieuws voor wie een benzineauto rijdt. De lagere accijns op benzine blijft namelijk tot en met 2027 in stand, zo staat in het akkoord van D66, VVD en CDA. Voor andere brandstoffen lijkt de accijns volgend jaar wel omhoog te gaan. "In 2027 worden specifiek de tarieven voor benzine gelijk gehouden aan de tarieven van 2026", schrijft de coalitie. Voor de ingreep willen de drie partijen eenmalig 900 miljoen euro uittrekken.

Rekeningrijden komt niet terug in het coalitieakkoord. Ook dat zal voor diverse automobilisten als muziek in de oren klinken, al zijn er natuurlijk ook voorstanders voor het 'betalen naar gebruik'. Er wordt wel gekeken naar een hervorming van de motorrijtuigenbelasting, waarbij deze niet langer op basis van het gewicht maar op basis van oppervlakte of omvang wordt bepaald. Dit moet natuurlijk voorkomen dat de doorgaans zwaardere elektrische auto's harder geraakt worden bij de mrb.

Positieve reacties

Het coalitieakkoord biedt een goede basis, vinden autobrancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging. "De plannen tonen ambitie", zegt voorzitter van RAI Vereniging Frits van Bruggen. "We zien onze zorgen terug", stelt een woordvoerder van de Bovag.

RAI Vereniging is positief dat de nieuwe coalitie elektrisch rijden fiscaal aantrekkelijk wil houden. Ook de aandacht voor verkeersveiligheid is grotendeels tot de tevredenheid van de RAI. BOVAG benoemt het aanpakken van de regeldruk als belangrijk punt en vindt het fijn dat er snel een akkoord ligt.

De RAI Vereniging had wel gehoopt dat er werd ingezet op een systeem waarbij wordt betaald naar gebruik. "Zo'n systeem is eerlijker voor de automobilist." Ook hoopte voorzitter Van Bruggen op meer geld voor infrastructuur. Daar sluit de Bovag zich bij aan. In plaats van de tijdelijk lagere accijns op benzine had de Bovag liever een langdurige oplossing gezien. Maar het algehele gevoel is positief. "We zien een kabinet dat zaken wil doen."

Volgens de ANWB is het goed dat de coalitie "het belang van betaalbare automobiliteit onderschrijft". Zo is de belangenorganisatie blij dat de tarieven voor brandstof gelijk blijven en dat de korting op de brandstofaccijns wordt verlengd. Over dat laatste pleit de ANWB ervoor dit ook na 2027 niet verder te indexeren. "Daarmee gaat Nederland steeds verder uit de pas lopen met de omringende landen en wordt brandstof steeds minder betaalbaar."

Pomphouders staan niet te springen

Brancheorganisatie Drive, die belangen van tankstations behartigt, is "niet heel enthousiast" over de plannen om de lagere accijns op benzine in ieder geval tot 2027 in stand te houden. "Het blijft in principe gewoon hetzelfde", zegt een woordvoerder. "Het wordt niet slechter maar ook niet beter. Hoge belastingen blijven vervelend voor onze ondernemers."

Drive pleit voor "structurele oplossingen, in plaats van steeds pleisters." Zo vindt de brancheclub dat naast de accijns ook andere belastingen "goed onder de loep genomen moeten" worden. "Wij betalen veel meer dan ze in andere Europese landen doen."