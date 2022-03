Citroën SM (1971) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Zomaar langs de kant van de weg, in het prille voorjaarszonnetje, trof AutoWeek-forumlid Johan82 deze indrukwekkende Citroën SM. Waar je de DS en CX nog wel eens spontaan tegen kunt komen, geldt dat in mindere mate voor deze bijzondere coupé, die ooit met die twee de showroom deelde. De SM is altijd al een stuk exclusiever geweest en zo was hij natuurlijk ook bedoeld. Citroën betrad met de SM een deel van de markt waar het daarvoor én daarna nooit meer in actief is geweest, die van de luxe en sportieve coupés. Het was ook een betrekkelijk kort avontuur, want de SM was slechts vier jaar in productie.

In de jaren 60 speelde Citroën met enkele ideeën om meer te doen met de basis van de zeer succesvolle DS. Zo overwoog het onder meer om een sportievere versie van de DS op de markt te brengen. Uiteindelijk liep het iets anders. Er kwam een geheel nieuw model, dat qua prestaties en luxe nog boven de DS kwam te staan, maar niet - zoals ook nog een tijdje overwogen werd - de DS werkelijk opvolgde. 'Project S' droogde immers op als de SM, een door Robert Opron getekende coupé met Maserati-motor. Dat laatste was te danken aan het feit dat Citroën eind jaren 60 eigenaar werd van het Italiaanse sportautomerk. Maserati ontwikkelde een nieuwe V6 en zo kon ook Citroën eindelijk aan een zescilinder komen, iets dat door velen als grootste gemis werd gezien bij de DS.

De SM kwam alleen net niet helemaal op een lekker moment. Net toen de Fransen met de SM hun wat calvinistische naoorlogse insteek durfden te laten varen, stak de oliecrisis de kop op. Ineens was een luxe coupé met een grote motor precies het soort auto waar maar erg weinig mensen op zaten te wachten. Dat droeg er echter wel aan bij dat de SM nog wat meer allure kreeg, want je kwam van goeden huize als je er eentje kon rijden. Bovendien was het een zeer opvallende verschijning en verschillende beroemdheden vielen ervoor. Het in Nederland bekendste voorbeeld daarvan is natuurlijk Johan Cruijff, een uitgesproken liefhebber van de SM, die er in zijn leven meerdere heeft gereden.

In de hoogtijdagen van Cruijff als voetballer was dit blauwe exemplaar er nog niet bij in Nederland. Hij kwam namelijk pas in 1984 op Nederlands kenteken te staan. Dat verklaart ook waarom er gele platen op zitten, iets wat je niet vaak ziet bij een SM. Sinds zijn aankomst in Nederland heeft hij twee eigenaren versleten en nu is de SM alweer dik 16 jaar bij zijn huidige baasje. Die gaat er zo te zien gewoon nog lekker mee op pad, iets dat we alleen maar kunnen toejuichen. Hoewel hij of zij er na 16 jaar echt allang aan gewend zal zijn, is het een bijzondere ervaring om met een SM te rijden. De destijds behoorlijk revolutionaire DIRAVI-stuurbekrachtiging, waarbij het stuur zichzelf onder meer altijd terugzet in de centrale stand als je het stuurwiel loslaat, vergt aardig wat gewenning. Het is een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging, waardoor het sturen behoorlijk direct gaat, ook op hogere snelheden, maar door het zelf centreren moet je ook bij het uitsturen goed blijven opletten. Combineer dat met de bijzonder comfortabele hydropneumatische vering en je weet dat elk ritje een bijna niet te vergelijken belevenis is. We hopen dat dit exemplaar nog heel wat bijzondere ritjes voor de boeg heeft!