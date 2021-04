Citroën keert terug naar de Verenigde Staten

Amerikanen kunnen binnenkort weer in eigen land achter het stuur van een nieuwe Citroën kruipen. Het gaat om een - vrij letterlijk - kleine herintroductie van het merk in de VS.

De Fransen hebben nu niet alleen banden met de VS vanwege hun nieuwe zustermerken van het voormalige FCA, maar ook vanwege Free2Move. Dat is een autodeeldienst die onder het voormalige Groupe PSA viel en nu dus onder Stellantis. Free2Move biedt tal van auto's van verschillende concerns aan voor z'n diensten en daar komt er nu eentje bij: de Citroën Ami. Dat kondigt Free2Move aan op LinkedIn, althans, het toont een teaser van een auto die onmiskenbaar een Ami is.

Inwoners van Washington D.C. kunnen binnenkort de Ami huren en daarmee is Citroën - zeker omdat Free2Move onder Stellantis valt - dus voor het eerst in bijna vijftig jaar weer officieel terug in de VS. Het merk pakte er in de jaren zeventig z'n biezen en zustermerk Peugeot volgde begin jaren negentig. De kans is echter vrij groot dat het niet veel meer dan dit zal worden voor Citroën (en Peugeot) in de VS. Eerder dit jaar gaf Stellantis-CEO Carlos Tavares aan dat het verkopen van Peugeots in de VS niet op de planning staat. Dat geldt vrijwel zeker ook voor Citroën. Stellantis zegt voor de Amerikaanse markt immers z'n geld in te zetten op z'n Amerikaanse merken; Jeep, Chrysler, Dodge en Ram.

Het wordt interessant om te volgen hoe de Amerikanen de Ami ontvangen. De elektrisch aangedreven stadsauto is met z'n 2,41 meter lengte en 1,52 hoogte namelijk zelfs voor Europese begrippen minuscuul. Daarbij is-ie ook lekker eenvoudig vanbinnen en kun je er niet harder dan 45 km/h mee. Uiteraard zal hij in Washington z'n toegevoegde waarde moeten bewijzen in de drukste delen van de stad, met beperkte parkeermogelijkheden. De Ami staat in ieder geval in schril contrast met de auto waarmee Citroën vroeger in de VS nog wel wat bewondering wist te oogsten: de DS.