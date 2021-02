Stellantis: ‘Peugeot voorlopig niet naar VS’

Het samenvoegen van het Italiaans/Amerikaanse FCA en het Frans/Duitse PSA betekent ook een forse verschuiving in de prioriteiten van met name PSA. Dat concern was niet actief op de Amerikaanse markt en zag daar logischerwijs groeikansen. Specifiek Peugeot moest het (weer) gaan maken in de VS, nadat het daar eerder tussen 1958 en 1991 actief was.

De match tussen FCA en PSA is echter zo sterk, omdat FCA sterk is waar PSA dat niet is en andersom. Concreter: FCA doet het juist goed in de VS, PSA in Europa. Het introduceren van een (voormalig) PSA-merk op de voor nieuwkomers zeer lastige Noord-Amerikaanse markt lijkt daarmee een stuk minder logisch en dat wordt nu bevestigd door Stellantis zelf.

Tegenover Car and Driver laat het nieuwe autoconcern weten dat de prioriteiten zeker niet liggen bij het introduceren van Peugeot in Noord-Amerika. In plaats daarvan wil men in dat werelddeel eerder flink gaan investeren in bestaande merken, waarbij Chrysler specifiek wordt genoemd. Chrysler is in de VS een beetje wat Lancia in Europa is, al is het er nog niet zó erg. Het merk voert er alleen de verouderde 300 en twee versies van dezelfde minivan (MPV): de Pacifica en de Voyager. In de laatste vijf jaar zijn de verkopen dan ook gedaald van 300.000 per jaar naar 110.000 per jaar in het -toegegeven- rampjaar 2020, melden de Amerikanen.

Stellantis-CEO Carlos Tavares zegt weerspreekt stellig dat Chrysler ten dode is opgeschreven en stelt zelfs dat het merk als één van de drie historische pijlers onder Stellantis wordt beschouwd, samen met Peugeot en Fiat. Hoe de toekomst van Chrysler er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, maar dat de toekomst van Peugeot niet in de VS ligt lijkt welhaast een vaststaand feit.