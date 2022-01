Citroën GS - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Met de DS had Citroën zich bewezen als een fabrikant die niet schroomde om een vooruitstrevend designstatement te maken. Het topmodel stond er in die zin lange tijd echter behoorlijk eenzaam bij in de showroom, want de Ami en 2CV waren ondanks hun eveneens opvallende koetsjes van een totaal ander kaliber. Citroën vond het tegen het einde van de jaren 60 hoog tijd voor meer serieuze auto's die rechtstreeks uit een windtunnel leken te komen. Dat leidde in 1970 tot de komst van twee spraakmakende modellen, de SM en de GS. Beiden het werk van Opron.

Waar de SM een exclusieve sportieve coupé was, moest de GS een conventionelere rol vervullen, die van de betaalbare middenklasser. Het woord 'conventioneel' is bij de GS echter nogal misplaatst. Vergeleken met zijn eigentijdse concurrenten was de GS uiterst vernieuwend. In de eerste plaats vanwege zijn vormgeving, maar ook zeker door het van de DS afgekeken hydropneumatische veersysteem. Daarmee bood de GS een rijcomfort waar geen enkele tegenstrever aan kon tippen. Bijzonder was ook dat de GS met boxermotoren uitgerust werd en uiteindelijk zelfs nog met een wankelmotor, de Birotor, die helaas mede vanwege de oliecrisis al snel weer de nek omgedraaid werd. Sterker zelfs, Citroën wilde de GS Birotor geheel uit de roulatie halen door de verkochte exemplaren terug te kopen en te vernietigen, maar gelukkig zijn er enkele exemplaren uit de handen van de sloper gered. Hoewel de GS in de eerste jaren zeker niet probleemloos bleek, leverde het innovatieve totaalpakket 'm behoorlijk wat lof op en schopte de GS het in 1971 tot Auto van het Jaar.

De GS had ondanks zijn bepaald niet conventionele koets toch een aantal kenmerken die op den duur zijn leeftijd begonnen te verraden. Zo waren er onder meer de verchroomde bumpers en het nog redelijk klassiek ogende interieur. Twee zaken die Citroën onder handen nam bij de facelift. De GS ging vanaf 1979 met frisse moed verder onder de naam GSA en je hoeft geen twee keer te kijken om die van de oer-GS te onderscheiden. Het kunststof bumperwerk, nieuwe deurgrepen en een vernieuwde grille, maar ook de volledig nieuwe achterlichten zonder omlijsting trokken de GS de jaren 80 in. Die laatsten leken overigens wel sterk op exemplaren die een paar jaar daarvoor bij een lichte vernieuwingsronde al hun intrede hadden gedaan. Citroën hield de basisvorm van de GS intact, maar wist 'm toch beduidend moderner voor de dag te laten komen door deze veranderingen.

Wie in de GSA stapte keek bovendien tegen een volledig nieuw dashboard aan. Eentje waar men vrijwel uitsluitend met een liniaal aan getekend leek te hebben, terwijl er voorheen een vloeiend gevormd haast DS-achtig dashboard in zat. Ook deed een futuristisch ogend instrumentarium met een wirwar aan lijntjes en lampjes zijn intrede in de GSA. De 'roller' die de snelheid aangaf bleef behouden, maar kreeg nu (als optie) gezelschap van eenzelfde systeem voor het toerental. Wie geen toerenteller had, kreeg er een analoog klokje voor in de plaats. Net als bij de CX, die vier jaar na de GS (met overigens de nodige uiterlijke overeenkomsten) de DS had opgevolgd, kreeg de GSA bijzondere knoppenclusters voor de bediening van zaken als de verlichting en richtingaanwijzers. Conventionele 'stengels' voor deze zaken trof je in de GSA niet aan.

Eén van de grootste wijzigingen was echter van praktische aard. De GS was namelijk als vierdeurs een fastback, met een klep onder de achterruit. Wie die opende, kon weliswaar direct zonder laaddrempel bagage inladen, maar de achterruit kwam dus niet mee omhoog. Dat veranderde bij de GSA. Dat werd een volwaardige vijfdeurs hatchback. Een stuk praktischer en bovendien leek het ontwerp met terugwerkende kracht eigenlijk van meet af aan daarvoor bedoeld. Er waren bij de ontwikkeling van de GS al prototypen die een omhoog klappende achterruit hadden. Of je de GSA nou wel of niet geslaagder vindt dan het origineel, het bleek in ieder geval een goede zet van Citroën om de GS op deze wijze de tweede ronde in te sturen. Tot 1986 hield de GSA het vol, dus je kunt wel stellen dat de GS/GSA een opvallend lange levensduur had. Geen van zijn opvolgers hield het zolang vol en ook al was de BX opnieuw een zeer opvallende verschijning, zo'n statement als de GS was het niet.