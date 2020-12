In het wild: Citroën GSA (1984)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Een Citroën die plat op zijn buik ligt, is een échte Citroën van de oude stempel. De languit op straat liggende Citroën GSA die AutoWeek-lezer René Borggreve instuurde, is een perfect voorbeeld van een karaktervolle gezinsauto zoals we die anno 2020 nauwelijks meer kennen.

Niemand minder dan de tekenmeester verantwoordelijk voor auto's als de Citroën SM en DS-opvolger CX zette de lijnen van de in 1970 geïntroduceerde GS op papier. De door Robert Opron getekende GS bleek een lang leven beschoren. Citroëns kleine broer van de DS ging de eerste negen jaren van zijn bestaan door het leven met chromen bumpers, maar werd in 1979 in vernieuwde vorm gepresenteerd als de GSA zoals die op deze foto's is te zien.

De lancering van de GSA bracht het GS-ontwerp in één klap naar de jaren tachtig omdat het vernieuwde model werd uitgevoerd als hatchback. De oude GS was nog voorzien van een klein achterklepje, maar de GSA had een reusachtige vijfde deur en bood daardoor aanmerkelijk meer gebruiksgemak. De GSA wist zich verder met zijn nieuwe kunststof bumpers, herziene verlichting rondom, nieuwe portiergrepen en vernieuwde grille van de pre-facelift GS te onderscheiden. De door AutoWeek-lezer René Borggreve gekiekte GSA stamt uit 1984 en is daarmee een exemplaar van één van de laatste levensjaren van het model. Onder de kap van de zo'n 900 kilo wegende Citroën ligt de krachtigste machine waarmee de GSA leverbaar was: een viercilinder boxermotor met een cilinderinhoud van 1.299 cc. Die benzinemotor stuurde 65 pk en 94 Nm naar de voorwielen, goed voor een 0-100-sprint in zo'n 14 seconden en een topsnelheid van 160 km/h. Deze beige GSA is een X1-uitvoering, het uitrustingsniveau dat zich tussen de Spécial en Pallas had genesteld.

Het exemplaar op de foto's ziet er lekker geleefd uit. De kunststof bumpers zijn verweerd, de voorbumper oogt niet helemaal fris en het linker voorscherm heeft ergens gedurende het 36-jarige bestaan van deze GSA een tik te verduren gekregen. We zijn allang blij dat de auto er nog is. De GSA zelf verdween in 1985 van de Nederlandse markt. De in 1982 onder de Eiffeltoren gepresenteerde en dankzij Bertone-design veel hoekiger vormgegeven BX zou vanaf 1985 namelijk definitief het stokje van de GSA overnemen, al zou je ook in de in 1990 gelanceerde ZX een nakomeling van de GSA kunnen zien. In totaal zijn 1.896.742 GS'en en 576.757 GSA's geproduceerd.