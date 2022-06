'Chiptekort houdt nog wel twee jaar aan'

Het wereldwijde chiptekort dat een flinke stempel drukt op de auto-industrie is voorlopig nog niet opgelost. Dat stellen de onderzoekers van AlixPartners. Daarbij benadrukken ze dat hun verwachting een stuk somberder is dan sommige andere recente schattingen.

Het blijkt lastig in te schatten hoe lang de auto-industrie nog gebukt gaat onder het tekort aan microchips. Stellantis-topman Carlos Tavares ging er in april nog van uit dat het 'zeker tot eind 2022' duurt. Volkswagen is minder optimistisch gestemd en rekent op negatieve gevolgen tot in 2024. Onderzoeksbureau Gartner stelde echter even later dat er mogelijk volgend jaar juist een overschot aan chips kan ontstaan wegens overcompensatie in de productie. AlixPartners komt nu met een veel somberder vooruitzicht, dat nog het meest in lijn ligt met de verwachting van Volkswagen.

Volgens het onderzoeksbureau blijft het chiptekort tot en met 2024 een probleem voor de auto-industrie, zo bericht Automotive News. "We kunnen wel stellen dat het wat beter wordt, maar de komende twee jaar is het nog niet voorbij." AlixPartners benadrukt dat zijn verwachting 'sterk contrasteert' met berichten dat het alsmaar beter wordt en bijna voorbij is. De komende twee jaar zal de productie van auto's wereldwijd nog sterk achterblijven en AlixPartners zet voor 2022 in op een productie van 79 miljoen auto's. Een miljoen minder dan het toch al dramatische 2021.

In 2023 trekt de autoproductie naar verwachting wel weer wat aan, naar 87 miljoen exemplaren. Dat is echter zeker nog niet op het 'oude niveau'. Uit cijfers van OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) blijkt namelijk dat in 2019 de wereldwijde autoproductie nog op bijna 91,8 miljoen stuks uitkwam.