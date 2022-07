Autofabrikanten voorzien verbetering productieproblemen

Voor de financiële afdelingen van autofabrikanten is juli doorgaans een drukke maand. Dan worden namelijk de halfjaarcijfers bekend en blikt men ook meteen vooruit op het restant van het jaar. Uit een groot deel van die vooruitblikken blijkt optimisme, maar men houdt vanwege de oorlog in Oekraïne en Covid-19 nog wel een slag om de arm.

Aan de orderportefeuille ligt het bij de meeste autofabrikanten niet: die is doorgaans goed gevuld. Het probleem ligt vooral bij het produceren van voldoende auto's om aan die vraag te voldoen. Daarbij speelt niet alleen een tekort aan microchips de autoproductie parten, maar ook andere materialen zijn schaars. Toch lijkt daar langzaam maar zeker verbetering in te komen. "Het concern verwacht dat de productmix in de tweede helft van het jaar normaliseert als de situatie rondom de microchips verbetert en het bedrijf profiteert van een sterke orderportefeuille", zegt Arno Antlitz, de CFO van Volkswagen, in zijn prognose. Volkswagen zag de verkoop in het eerste halfjaar met circa 20 procent afnemen ten opzichte van de eerste helft van 2021, de winst nam in diezelfde periode wel toe met 16 procent.

Ook bij Stellantis is men positief gestemd over het tweede halfjaar, ook al is de toon wel iets minder optimistisch dan bij Volkswagen. "We zien van kwartaal tot kwartaal wat verbeteringen, maar het is een langzaam proces", zegt CFO Richard Palmer tegen Automotive News. Bij Stellantis rinkelt de kassa in ieder geval behoorlijk, want in het afgelopen halfjaar steeg de winst met maar liefst 44 procent tot €12,4 miljard. De omzet ging iets minder hard omhoog, maar met een plus van 17 procent tot €88 miljard is er nog steeds niet echt reden tot klagen.

Ford kan eveneens terugkijken op een sterk halfjaar. Ten opzichte van dezelfde periode in 2021 steeg de omzet dit jaar met 50 procent naar omgerekend €39,4 miljard. Ook onder aan de streep bleef er meer geld over: omgerekend €686 miljoen in plaats van €588 miljoen. Ford voorziet net als Volkswagen en Stellantis verbeteringen in de productieketen door de toenemende beschikbaarheid van materialen, maar denkt ook last te gaan krijgen van hogere kosten door de aanhoudende inflatie. Om die hogere kosten enigszins te pareren, gaat Ford naar verluidt behoorlijk wat personeel de laan uit sturen.

Voorzichtiger

Ola Källenius, de CEO van Mercedes-Benz, ziet het chiptekort nog steeds als het 'grootste operationele probleem' van het tweede halfjaar. Ook de onzekerheid rondom gasleveringen uit Rusland kan roet in het eten gooien. Daar waarschuwde Volkswagen eerder ook al voor. In het tweede kwartaal produceerde Mercedes-Benz 7 procent minder auto's door de logistieke uitdagingen. Omdat het Duitse merk de productie van de topmodellen met hogere winstmarges prioriteit geeft, steeg het winstcijfer het afgelopen kwartaal met acht procent naar €4,9 miljard. Källenius is, ondanks de uitdagingen die de tweede helft van dit jaar mogelijk opwerpt, wel positief. "De vraag blijft sterk, we hebben een fris portfolio aan modellen en hebben dit jaar nog verdere productlanceringen op de planning staan."

Een fabrikant waarbij het momenteel wat minder goed gaat, is Jaguar Land Rover. Die verkocht het afgelopen kwartaal namelijk 78.825 auto's, 37 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2021. Mede daardoor moest de fabrikant een fors kwartaalverlies van omgerekend €619 miljoen in de boeken noteren, terwijl dat verlies een jaar eerder in dezelfde periode nog €131 miljoen was. Wel merkt men op dat de orderportefeuille goed gevuld is, het chiptekort minder wordt en de vraag naar verwachting stabiel blijft.