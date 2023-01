Volkswagen: 'Chiptekort-problemen dit jaar voorbij'

De lange levertijden als gevolg van het wereldwijde chiptekort zijn waarschijnlijk in de loop van dit jaar verleden tijd. Dat verwacht Volkswagen, althans. Het deelt daarmee in eerdere positieve vooruitzichten voor 2023.

Het lijkt erop dat het chiptekort dat de auto-industrie al sinds 2020 bezighoudt, dit jaar verleden tijd is. Dat stelde de Amerikaanse brancheorganisatie CTA onlangs. Volkswagen deelt die verwachting. Volgens de Duitse fabrikant ziet het ernaar uit dat het probleem in de loop van dit jaar achter de rug is. Toch zal een deel van de productie in 2023 nog wel door het chiptekort beïnvloed worden.

Volkswagen zegt 'gestage verbetering' te zien in de levering van microchips en rekent erop dat de autoproductie verderop in het jaar stabiliseert. Of dat ook dit jaar al zal leiden tot normalere levertijden? “We doen ons uiterste best om de levertijden voor onze klanten nog verder te verkorten en de hoge orderportefeuille zo snel mogelijk terug te dringen.”

Uit een rondgang van AutoWeek langs de Nederlandse importeurs afgelopen najaar bleek in sommige gevallen de levertijd van nieuwe auto's niet zelden een halfjaar of langer te zijn. Naast het chiptekort speelden (en spelen) ook andere verstoringen in de toelevering van onderdelen mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de productie van kabelbomen in Oekraïne, die door de oorlog daar geraakt werd.