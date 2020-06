Chinese Zotye voorlopig niet naar Verenigde Staten

In november 2018 meldde de Chinese autofabrikant Zotye dat het in de Verenigde Staten een verkoopnetwerk zou opzetten. Zotye USA zou beheerd worden door HAAH Automotive Holdings, een bedrijf dat zich bezighoudt met het uitrollen van verkoopnetwerken van niet-Amerikaanse merken. HAAH Automotive Holdings, dat ook de Amerikaanse verkopen van het uit Dubai afkomstige W Motors regelt, meldt nu dat het de introductie van Zotye in de Verenigde Staten uitstelt tot een nog onbepaald later moment. Dat blijkt uit berichtgeving van Automotive News.

De reden achter het uitstellen van de Amerikaanse introductie van Zotye, is de situatie op de Chinese thuismarkt. In 2018 daalde de Chinese autoverkoop voor het eerst in twintig jaar en wel met 6 procent. Het in China relatief kleine Zotye incasseerde stevige klappen en zag zijn verkopen in 2018 met meer dan 25 procent dalen tot 234.000 auto's. Vorig jaar ging Zotye door een nog donkerdere periode. De verkopen namen ten opzichte van 'rampjaar' 2018 met nog eens 50 procent af tot nog geen 120.000 auto's. Dat leverde het bedrijf een verlies van omgerekend zo'n €750 miljoen op. De coronacrisis deed dit jaar een stevige duit in het zakje, en hoewel Zotye zijn verkoopcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar nog niet heeft vrijgegeven, is het effect duidelijk: het gaat niet best met Zotye. Het merk vestigt zijn aandacht volgens HAAH Automotive Holding de komende periode op herstel op de Chinese thuismarkt. Er zijn nog altijd plannen om Zotye naar de Verenigde Staten halen, maar wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet helder. Het verkopen van modellen van Zotye levert in potentie geld op, maar vergt in verband met verplichte homologatie ook een stevige investering. Daar is het nu het moment niet voor.

HAAH Automotive Holding vestigt zijn aandacht momenteel op een andere Chinese fabrikant: Chery. Deze veel grotere autobouwer kondigde in februari dit jaar aan dat het zijn Chinese SUV-lijn die bestaat uit Exeed-gedoopte modellen onder de merknaam Vantas in de Verenigde Staten wil verkopen. Ook hiervoor is HAAH Automotive Holding aangehaakt als partner. Hoewel ook Chery al jaren verlies lijdt, heeft het Chinese staatsbedrijf een veel grotere buffer dan Zotye om de klappen van dalende verkopen op te vangen. Amerikaanse dealers die zich hadden aangemeld als verkooppunt van de producten van Zotye, kunnen straks wél de Vantas-modellen van Chery gaan verkopen. Wanneer Vantas exact in de Verenigde Staten te koop is, is nog niet bekend. Chery had overigens ook plannen om in Europa zijn Exeed-modellen te gaan verkopen. Tijdens de IAA van Frankfurt liet Chery de Exeed TX zien, een auto die ook naar ons werelddeel zou komen. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Een afsluitend weetje voor de liefhebber van Chinese curiosa: Zotye kennen we onder meer van de Multiplan, een in licentie gebouwde gefacelifte Fiat Multipla die het tot 2010 op de Chinese markt heeft volgehouden. Daarover lees je hier alles!