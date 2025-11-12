‘China wil acceleratie beperken’

5 seconden, 4 seconden, 3 of zelfs 2: de ene EV knalt nog sneller van 0 naar 100 dan de andere. Dat kun je onzin vinden of zelfs gevaarlijk, en de Chinese overheid zit kennelijk in die laatste categorie. Daarom komen er regels om het snelle sprinten in te dammen, of tenminste een beetje.

In Europa hebben we ISA, het piepje dat gaat piepen zodra je de snelheidslimiet ook maar iets overschrijdt. In China overweegt de landelijke overheid nu naar verluidt iets dat er een beetje op lijkt, maar vooral het razendsnelle accelereren van auto’s moet indammen. Uit een door Carscoops opgedoken voorstel zou blijken dat men daar een systeem wil introduceren dat de 0-100-sprinttijd van een auto in alle gevallen beperkt tot minimaal 5 seconden. Iedere nieuwe auto zou er dus in beginsel 5 tellen of langer over moeten doen om de 100 km/h te bereiken.

Dit betekent echter niet dat sneller sprinten helemaal niet kan. De grootste overeenkomst met ‘ons’ ISA is namelijk dat dit systeem weliswaar verplicht bij iedere start actief is, maar indien gewenst ook kan worden uitgeschakeld. Dat is maar goed ook als je net een Xiaomi SU7 Ultra of Yangwang U9 (foto) hebt gekocht, want met die Chinese EV’s kun je al in 2 seconden op de 100 zitten. Kijk, dat schiet tenminste een beetje op.

Wat vind jij eigenlijk van dit Chinese plan? Een goed idee dat zo snel mogelijk wereldwijd moet worden ingevoerd, of de zoveelste poging van overheden om zich met ‘ons’ speelgoed te bemoeien? Laat je horen, maar houd het gezellig!