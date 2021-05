Chicago Auto Show gaat door in juli

We komen in een fase van de pandemie waarin niet alles per definitie meer afgelast wordt en dat is ook goed nieuws voor de auto-industrie. De organisatie van de Chicago Auto Show maakt nu bijvoorbeeld bekend dat het in juli alsnog een beurs kan houden.

Sinds begin vorig jaar regende het afgelastingen van autobeurzen. Sindsdien is er niet alleen wereldwijd weinig tot niets nieuws meer in het echt te bewonderen, maar zoeken de merken ook een beetje hun eigen moment om nieuwe auto's te presenteren. Een lekkere week met een 'bom aan nieuws' zit er even niet in. In juli kunnen we echter wel weer het nodige in korte tijd verwachten vanuit Chicago, want de normaal in februari gehouden autobeurs aldaar gaat dan namelijk alsnog door.

De organisatie meldt dat de beurs grotendeels in de open lucht gehouden wordt, iets dat in het licht van potentiële besmettingen gunstiger is. Van 15 juli tot 19 juli kunnen bezoekers dan gespreid in verschillende tijdsvakken langskomen. Volgens de organisatie reageren autofabrikanten enthousiast op de herziene versie van de beurs en dat belooft dan ook dat er wel het één en ander aan nieuws uit Chicago verwacht mag worden.

Normaliter is Chicago niet heel relevant voor de Nederlandse markt, toch interessant om in de gaten te houden. Naast puur Amerikaans nieuws, komt er ook wel eens iets voorbij dat ons wat meer zegt. In de afgelopen jaren kwamen er onder meer een sportieve versie van de Volkswagen Jetta, een facelift voor de Amerikaanse Fiat 500 en een op 'onze' i30 vooruitlopende vernieuwingsronde voor de Hyundai Elantra voorbij. Zo groot als de North American International Auto Show in Detroit is de beurs ook niet, maar aangezien die dit jaar enkel in alternatieve vorm en pas in september plaatsvindt, wordt Chicago mogelijk wat relevanter!