NAIAS afgelast, alternatief evenement

De organisatie van de NAIAS zag zich afgelopen jaar vanwege de pandemie genoodzaakt de beurs af te gelasten. Vervolgens werd in september bekend dat het evenement voortaan in september zou plaatsvinden. Over acht maanden moet het dus zover zijn, maar helaas meldt de organisatie nu al dat het niet doorgaat. De reden is, hoe kan het ook anders, de voortdurende onzekerheid over het verloop van de pandemie. In 2021 is er dus geen NAIAS in Detroit, maar er zal daar in de vorm van Motor Bella wel een alternatieve autoshow plaatsvinden.

Motor Bella, dat van 21 tot 26 september zijn 'deuren' opent, is een autoshow die in de openlucht plaatsvindt. Het M1 Concourse, een groot terrein met een onder meer een circuit en een grote parkeerplaats, vormt het theater van Motor Bella. De showhallen die er ook zijn, zullen voor zover bekend gesloten blijven. Een evenement in de openlucht zou beter te organiseren zijn in het licht van de pandemie.

Op 21 september is er eerst een persmoment, gevolgd door de show zelf. Daarin worden onder meer demonstraties gegeven op het circuit, maar zullen ook fabrikanten hun nieuwste auto's en technologieën tentoonstellen. Zo'n groot verhaal als de NAIAS wordt het vanzelfsprekend niet, maar toch verwacht de organisatie dat er enkele primeurs zullen zijn. De echt grote onthullingen van de grote merken hoeven we er vermoedelijk niet zomaar te verwachten; die worden vermoedelijk toch digitaal gedaan. In 2022 moet de NAIAS vooralsnog wel gewoon weer plaatsvinden.