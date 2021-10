Chevrolet Silverado EV toont glazen dak

Chevrolet gunt ons een blik op het glazen dak en daarmee ook op het interieur van de elektrische Chevrolet Silverado die op komst is. Ook weten we nu wanneer die auto wordt onthuld.

Het beeld laat allereerst een vast glazen dak zien. Het gigantische paneels strekt zich uit van de voorruit tot boven de achterbank en is volgens GM het grootste glazen dak van dit segment. Dat lijkt overigens ook niet zo moeilijk, want de nu bekende concurrenten beschikken doorgaans over een panoramadak dat open kan en dus uit twee delen bestaat.

De Silverado EV, zoals Chevrolet ‘m zelf ook noemt, is niet simpelweg een elektrische versie van de bestaande Silverado, zoals de F-150 Lightning wel op de bekende F-150 is gebaseerd. GM belooft een volledig als EV ontwikkelde ‘truck’ die zijn technische Ultium-basis met de GMC Hummer EV deelt. Daarmee is ook het interieur waarschijnlijk uniek. Het doorschemerende scherm lijkt nog wat overeenkomsten te vertonen met dat van een reguliere Silverado, maar is groter en ongetwijfeld gekoppeld aan een tweede exemplaar achter het stuur. Ook de indeling van de middenconsole is net even anders, vergezeld van een stel bekerhouders op de plek waar bij de reguliere Silverado de bedieningshendel van de automaat is te vinden.

Dit beeld is trouwens niet het eerste dat we van de Silverado EV zien, want eerder toonde Chevrolet al een achterwiel en een typeplaatje.

De onthulling van de Chevrolet Silverado EV heeft 5 januari plaats tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Chevrolet belooft voor de topversie overigens een rijbereik van meer dan 400 mijl, bijna 650 km. Daarmee zou de Silverado zijn belangrijkste rivaal, de eerdergenoemde F-150, in ieder geval aftroeven.