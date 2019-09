GM investeert onder meer in accu's en elektrische pick-up

Hoeveel geld er precies naar EV-gerelateerde zaken gaat is niet duidelijk, maar de accu’s en de pick-up worden wel nadrukkelijk door Reuters genoemd in relatie tot de beloofde investeringen. Die werden gisteren al aangekondigd en zijn een reactie op de staking van maar liefst 48.000 medewerkers.

GM zou geen nieuwe fabrieken willen bouwen, maar z'n bestaande vestigingen wel klaar willen maken voor de productie van EV's en de daarvoor noodzakelijke batterijen. Een nieuwe, modulaire basis en een niet nader omschreven slimme accu-oplossing moeten ervoor zorgen dat er in 2023 een hele vloot EV's klaarstaat om de showrooms van de merken van 'The General' te vullen. Dat zijn er anno 2019 nog vier in de VS: Chevrolet, Buick, GMC en Cadillac.

Met name de combinatie van elektrische aandrijflijnen en pick-ups is een heel veelbelovende. Enerzijds lijkt het er immers steeds meer op dat EV’s de toekomst zijn, terwijl pick-ups en SUV’s op dit moment de gangmakers zijn in de boekhouding van de Amerikaanse autobouwers. De nummers één, twee én drie van de verkoopranglijsten zijn tot nu toe steevast weggelegd voor deze ‘trucks’, waarbij er een comfortabele afstand bestaat tussen de nummer drie en de bestverkopende ‘gewone’ auto.

Er lijkt dan ook een ware strijd gaande om wie als eerste een elektrische pick-up op de markt komt. Dat GM aan zo'n ding werkt is op zichzelf geen nieuws, Tesla’s exemplaar komt naar verluidt in november, Ford heeft z’n elektrische F-150 zelfs al aan het werk gezet en investeert bovendien in Rivian, dat zich toelegt op de ontwikkeling van een elektrisch voertuig met een laadbak.