Chevrolet opent aanval op Tesla

General Motors geeft de laatste tijd behoorlijk toe aan de internationale elektrificatiedrift. Merknaam Hummer keert terug op een enorme elektrische SUV, Cadillac krijgt in de vorm van de Lyriq een elektrische SUV en brengt op termijn met de Celestiq zelfs een elektrische toplimo op de markt. Zelfs Buick stelt de laatste tijd de ene na de andere nieuwe elektrische vooruitblik voor. GM's volumemerk Chevrolet ontkomt ook niet aan de EV en hangt in de Verenigde Staten op termijn elektrische aandrijflijnen in verschillende nieuwe modellen. Zo komt er niet alleen een elektrische Silverado, maar zelfs een elektrische Corvette. Daarnaast brengt het merk op afzienbare termijn ook lager gepositioneerde EV's op de markt, waaronder een tweetal elektrische SUV's. Een regelrechte concurrent van auto's als de Tesla Model 3 of Model S heeft Chevrolet nog niet, maar daar lijkt verandering in te komen.

In China heeft Chevrolet namelijk de FNR-XE gepresenteerd, een elektrische sedan die net als auto's als de genoemde Cadillac Lyriq, Celestiq, Silverado EV en de herboren Hummers van GM's Ultium-technologie gebruik gaat maken. De FNR-XE is zeer waarschijnlijk de voorbode van een elektrische sedan die in ieder geval in China op de markt komt. Uitgebreide technische specificaties van de ogenschijnlijk met van de Camaro afgekeken designelementen doorspekte EV hebben we nog niet.

GM's Ultium batterij- en aandrijftechniek kan toegepast worden in EV's van diverse soorten en maten. De elektromotoren, variërend in vermogen van 84, 347 en 245 pk kunnen in diverse combinaties zowel voor- als achterin de Ultium-EV's worden gehuisvest. Chevrolet belooft onder meer hoge laadvermogens en accupakketten met een capaciteit van 50 kWh tot 200 kWh. Ook Honda gaat in samenwerking met General Motors in de Verenigde Staten auto's op de markt brengen met deze techniek. Een daarvan is de reeds gepresenteerde Prologue.