Chevrolet Blazer EV: tot 515 kilometer elektrisch

Chevrolet heeft in zijn thuisland een splinternieuwe elektrische SUV gepresenteerd. Dit is de Chevrolet Blazer EV, een regelrechte concurrent van de Ford Mustang Mach-E die tot 515 kilometer ver komt op een vol accupakket.

De Blazer EV is een nieuwe elektrische SUV die op zijn bekende naam na niets deelt met de Blazer die eerder dit jaar in de Verenigde Staten een facelift ontving. Exacte afmetingen en uitgebreide technische specificaties van zijn elektrische SUV deelt Chevrolet nog niet, maar het is duidelijk dat het merk in zijn thuisland auto's als de Ford Mustang Mach-E van repliek wil dienen.

Super Sport

In de Verenigde Staten wordt de Blazer leverbaar in vier uitvoeringen waar de historische verantwoorde SS (Super Sport) de absolute topversie van is. Die Chevrolet Blazer SS is 565 pk en 879 Nm sterk en heeft een zogenoemde Wide Open Watts (WOW, jawel)-modus waarin de SUV in minder dan 4 tellen een snelheid van 97 km/h (60 mph) bereikt. De WOW-stand moet je dan ook zien als een soort launch control. Deze SS-versie komt tot zon 470 kilometer ver op een volle lading stroom, al is niet bekend hoe groot het accupakket is. Semi-autonome remtechniek heeft de Blazer SS in de vorm van Super Cruise. Deze topversie staat op 22-inch lichtmetaal, heeft Brembo-remmerij en is te herkennen aan een eigen grille, een in het zwart uitgevoerd dak en aangepaste bumpers.

Chevrolet levert de Blazer straks ook in versies die zo'n 400 en zelfs 515 kilometer ver moeten kunnen komen. De basisversie is altijd voorwielaangedreven, daarboven komt een versie die zowel met vierwielaandrijving als met voorwielaandrijving is te krijgen. De RS-variant komt beschikbaar met achter-, voor- óf vierwielaandrijving en topversie SS heeft altijd vierwielaandrijving.

Alle versies kunnen tot 190 kW snelladen en krijgen een 17,7-inch groot infotainmentscherm en een 11-inch metend digitaal instrumentarium. De ronde ventilatieroosters doen met een beetje fantasie denken aan de exemplaren die Mercedes-Benz in zijn modellen toepast, al oogt het interieur van de Chevrolet Blazer EV verder voldoende eigen.

Chevrolet heeft nog meer nieuwe elektrische modellen in het vat zitten. Zo komt het onder meer met een elektrisch equivalent van de voor Chevrolet onnoemelijk belangrijk Silverado en met de Equinox EV, een tweede elektrische SUV. De vanafprijs bedraagt omgerekend zo'n €47.000. Naar Europa komt de Blazer EV vooralsnog niet.