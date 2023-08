Ook elektrische Chevrolet Blazer EV wordt politieauto

Kort geleden maakten we kennis met een tot politieauto omgetoverde Tesla Model Y die in de Verenigde Staten dienst gaat doen en vandaag hebben we de Chevrolet Blazer EV als diender voor je in de aanbieding. De Chevrolet Blazer EV zelf is niet nieuw. Die elektrische concurrent van de Ford Mustang Mach-E beleefde medio vorig jaar al zijn publieksdebuut.

De Chevrolet Blazer EV Police Pursuit Vehicle (PPV) - zoals hij voluit heet - is door GM's Evolve-afdeling gepresenteerd. Evolve is de tak van de Amerikaanse autobouwer die zich bezighoudt met auto's voor bedrijven of instanties die grote wagenparken in beheer hebben, waaronder de Amerikaanse politiekorpsen.

Afgevoerd worden lijkt ons nooit een pretje, maar mocht het je in de Verenigde Staten overkomen dan is de kans aanwezig dat je op de achterbank van deze Blazer EV PPV plaats 'mag' nemen. Verwacht zeker niet dat je daar overladen wordt met het lekkerste dat The General je te bieden heeft. De politie-Blazer heeft extra slijtvaste stoffen bekleding voorin en een met vinyl omhulde achterbank. Hij staat op 20-inch stalen wielen, heeft extra krachtige Brembo-remmerij en elektrisch bedienbare ruiten voorin, evenals elektrisch bedienbare zijspiegels. De achterklep is enkel handmatig te openen, wat ongetwijfeld te maken heeft met de snelheid waarop dat elektrisch mogelijk moet zijn.

De PPV-Blazer heeft voor- en achter skidplates die daadwerkelijk bescherming bieden, een speciaal onderstel en uiteraard de nodige extra stroompunten in het interieur. Ook opvallend is Protected Idle. Dat moet het voor agenten mogelijk maken de auto urenlang te vergrendelen terwijl de EV 'aanstaat'. Verder kunnen politiekorpsen onder meer led-verstralers, een zoeklamp en aansluitpunten voor sirenes en lichtbalken bijbestellen.

De Chevrolet Blazer EV PPV is niet zo potent als de 565 pk sterke SS, het topmodel. Toch zijn de 505 pk's die de twee elektromotoren samen opwekken bepaald niet mis. De topsnelheid moet 209 km/h bedragen. Snelladen kan tot 190 kW.