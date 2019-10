Drukste ochtendspits ooit door boerenprotest

De grootste drukte op de wegen, veroorzaakt door het boerenprotest, lijkt voorbij. Het aantal files loopt terug. Iets voor 9.30 uur stond er nog ruim 500 kilometer file. Op het hoogtepunt rond 8.30 uur stond het verkeer volgens de ANWB over 1.136 kilometer vast en daarmee was de ochtendspits de drukste ooit.

Oktober begint in 2019 met de meest chaotische ochtendspits ooit. Op de Nederlandse wegen staat rond 7.50 uur in totaal 1.050 kilometer file. Een half uur later loopt het op tot boven de 1.100. De grootste boosdoeners zijn duizenden boeren die met hun tractoren de snelwegen op zijn gegaan. Zij zijn met z'n allen onderweg naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren. Diverse ongelukken en het regenachtige weer maakte de gevaarlijke cocktail af met de drukste ochtendspits ooit tot gevolg.

De protestactie van de boeren wordt in de ochtend al beschouwd als een succes, zegt een woordvoerder van de initiatiefnemers. "Het is een mooie actie en goed geslaagd tot nu toe. We gaan kijken wat de middag gaat brengen". De actievoerders verwachten zo'n 15.000 boeren op het Malieveld. Er mogen in totaal maar 75 tractoren naar het Malieveld van de gemeente Den Haag. De woordvoerder verwacht dat wel meer boeren zullen proberen met hun tractor naar het Malieveld te gaan. "Als je gekke regels bedenkt, moet je het zelf oplossen", aldus de woordvoerder.

7.30 uur

Normaal gesproken staat er rond 7.30 uur ongeveer 250 kilometer file. Nu was dat op hetzelfde tijdstip al 800 kilometer. Twintig minuten later werd voor het eerst het record verbroken en brak Nederland door de 1.000 km-grens.

Het is langzaam rijden op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht en op de A12 bij Utrecht en Den Haag. Daar staat in totaal ongeveer 50 kilometer file. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam staat ruim 40 kilometer file. Voor het Malieveld in Den Haag (A12) is de vertraging voor het verkeer vanaf Zoetermeer een half uur. Rijkswaterstaat geeft zelfs een waarschuwing voor die Rijksweg: blijf weg van de A12 richting Den Haag vanwege grote drukte.

Weggebruikers moeten nog de hele ochtend nog rekening houden met boeren die richting Den Haag gaan. "Het protest is pas om 13.00 uur, dus er zullen regelmatig nog tractoren opduiken op de weg. We vragen automobilisten om hier rekening mee te houden en hun snelheid aan te passen".

9.00 uur

Om 9:00 uur stonden er volgens de ANWB nog steeds 184 files die samen goed zijn voor 849 kilometer. Op de A12 staan 13 files die samen 64 kilometer lang zijn; goed voor een vertraging van totaal 283 minuten! De grootste ellende lijkt voor de A12 tussen Utrecht en Den Haag te zijn voorbehouden. Om half tien staat daar volgens de ANWB nog +200 minuten vertraging.

10.00 uur

De ochtendspits is nog goed voor 200 kilometer file! Het land is nog 50 files rijk. De A4, A12 en A15 zijn achtereenvolgens nog de drukst bezochte wegen. Daar staat overal nog +79 minuten aan vertraging.