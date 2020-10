Changan Uni-K is Chinese budget-Cayenne Coupé

Changan Automobile voegde begin dit jaar zijn eerste aan het Uni-label hangende model aan zijn leveringsgamma toe: de Uni-T. Die 4,52 meter lange cross-over krijgt nu gezelschap van de grotere Uni-K. Dat is de productieversie van de eind september gepresenteerde Vision V.

Deze splinternieuwe Uni-K is met zijn lengte van 4,87 meter zo'n 5 centimeter korter dan de Porsche Cayenne. Die SUV halen we er niet zomaar bij, met name de achterkant van de Changan Uni-K heeft met zijn lichtpartij en aflopende daklijn namelijk wel iets van de Porsche Cayenne Coupé weg. De 1,95 meter brede en 1,7 meter hoge SUV heeft een wielbasis van 2,98 meter. Aan de voorkant zien we platte led-kijkers, opvallend vormgegeven led-dagrijverlichting in de bumper en een grille die uit druk ogende segmentjes is opgebouwd. De SUV, geschoeid op 21-inch lichtmetaal, heeft een opvallend platte raampartij. Het zicht rondom belooft vanachter het stuur dan ook niet optimaal te zijn. Opvallende designelementen zijn onder meer de verzonken portiergrepen en de opvallende remlichten in de spoiler bovenaan de achterruit.

De aandrijving geschiedt via een geblazen benzine gestookte 2,0-liter uit de Blue Whale-motorenfamilie, gekoppeld aan een achttraps automaat. De Changan Uni-K is vooralsnog alleen met vierwielaandrijving gepresenteerd, al is het goed mogelijk dat er later ook een voorwielaangedreven versie komt. Of de Uni-K net als de rest van de Uni-producten van Changan naar Europa komt? Dat is nog altijd niet zeker. In 2017 gaf de Chinese autofabrikant immers aan zijn modellen op termijn ook in Europa te willen verkopen. We wachten af.