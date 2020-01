Changan met Uni-T naar Genève

Changan is een Chinees staatsbedrijf dat al in 1862 uit de grond werd gestampt. Waar het bedrijf zich aanvankelijk bezighield met het produceren van militair materieel, is Changan sinds 1959 ook autofabrikant. Tijdens de Autosalon van Genève stelt Changan Automobile de Uni-T aan de wereld voor, een nieuwe cross-over die mogelijkerwijs ook in ons deel van de wereld verkocht gaat worden.

De Uni-T is een 4,52 meter lange en 1,87 meter brede cross-over die daarmee wat betreft formaat vergelijkbaar is met auto's als de Mazda CX-5. De wielbasis bedraagt 2,71 meter en ook dat is vergelijkbaar met hoogpotigen als de CX-5 en Ford Kuga. Zeer waarschijnlijk komt de Uni-T op de markt met een geblazen 1.5 benzineblok dat het merk ook in andere modellen levert.

Changan, dat zijn auto's in totaal naar 41 landen exporteert, liet in 2017 weten dat het ook voet op Europese wal wilde zetten. In totaal wil het bedrijf 15 procent van zijn modellen buiten de eigen landsgrenzen afzetten. Het feit dat deze Uni-T zijn werelddebuut straks in Genève beleeft, zou er zomaar op kunnen wijzen dat het model ook in Europa gaat worden verkocht.

De Uni-T is de eerste nieuwkomer in een modelfamilie waarvan de modelnaam begint met 'Uni-', gevolgd door een letter. Tijdens de Autosalon van Genève, die in de eerste week van maart zijn poorten opent, wordt de Uni-T in zijn geheel gepresenteerd. Dan hopen we ook het interieur van deze Chinese nieuwkomer te kunnen laten zien.