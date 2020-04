Facelift voor Changan BenBen

Eerlijk is eerlijk: we kunnen niet ontkennen dat de Changan BenBen het alleen al vanwege zijn naam verdient op een podium getild te worden, maar de kleine EV heeft een minstens zo leuke geschiedenis die we in vogelvlucht even meenemen. De BenBen is een compacte vijfdeurs hatchback die in 2006 puur en alleen in China op de markt werd gebracht (foto's 18, 19 en 20). De 3,53 meter korte BenBen, ook wel aangeduid als 'Benni', was te krijgen met 1,0- en 1,4-liter grote viercilinder benzinemotoren. In 2010 werd de reguliere BenBen vervangen door de minstens zo fantastisch geheten BenBen Love, in feite niets meer dan een gefacelifte versie van de oer-BenBen (foto 21 en 22). De BenBen Love kreeg daarbij gezelschap van de BenBen Mini, een hipper vormgegeven en hoger in de markt gezet zustermodel (foto 23 en 24). Dit tweetal hield het tot 2013 vol, het jaar waarin de BenBen II aan de wereld werd getoond (foto 25).

Met de introductie van de BenBen II had Changan gewoon weer één BenBen op de prijslijsten staan, maar wel een die gezelschap kreeg van een volledig elektrische versie: de BenBen EV. Het is die compacte elektrische BenBen die nu wordt gefacelift en daarbij niet alleen een vernieuwd front, maar ook een nieuwe naam krijgt. De elektrische BenBen gaat vanaf heden namelijk als BenBen E-Star door het leven. De BenBen E-Star heeft net als de pre-facelfitversie een 75 pk en 170 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Het accupakket heeft een capaciteit van 32,2 kWh en daarmee moet de E-Star goed zijn voor een NEDC-actieradius van 300 kilometer. De 3,73 meter lange BenBen E-Star heeft een bagageruimte met een inhoud van 147 liter, al moet je 530 liter aan spul kunnen meebrengen als je de achterbank platgooit.

De BenBen E-Star krijgt onder meer een volledig nieuwe en strakker vormgegeven snuit, ook het interieur gaat compleet op de schop. De elektrische hatchback komt onder meer over twee 10,25-inch grote displays te beschikken en krijgt een draaiknop waarmee de transmissie valt te bedienen. Van de BenBen EV, dus de versie voor de facelift, gingen vorig jaar slechts iets meer dan 2.300 exemplaren over de Chinese toonbank. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 13.000. De vraag waarom Changan de BenBen EV facelift en omdoopt tot E-Star, laat zich dan ook makkelijk beantwoorden.