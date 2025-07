De Tucson is al jaren een van de dikste pijlers waarop het Hyundai-imperium leunt. De huidige Hyundai Tucson is bepaald nog niet oud, maar om te voorkomen dat het dampend hete Tucson-broodje dat over de toonbanken vliegt afkoelt, werkt Hyundai al aan een splinternieuwe generatie.

De Tucson is al ruim twintig jaar een begrip. Niet alleen bij het management van Hyundai, ook in autoland. De eerste generatie werd in 2004 gepresenteerd en was nog eerder dan de Nissan Qashqai een 'SUV voor Jan en alleman'. Een hoge zit, een vleugje lifestyle en het praktisch gemak van een hatchback in de compacte middenklasse. Generatie twee werd in Europa als iX35 gevoerd, maar van die naam stapte Hyundai bij de introductie van generatie drie in 2015 in Europa af. De huidige en dus alweer vierde generatie draait mee sinds 2020 en ging in 2023 in thuisland Zuid-Korea onder het mes. De vernieuwde variant rijdt inmiddels ook al even in Nederland rond. Met een leeftijd van vijf jaar is het huidige model nog niet aan vervanging toe. Althans, dat zou je denken. De nieuwe Hyundai Tucson maakt in testkostuum echter al zijn eerste kilometers.

Dat de nieuwe Hyundai op deze foto's geen elektrisch model van de Ioniq-familie is, blijkt uit het uitlaatpotje dat we onder de achterbumper zien hangen. Wat opvalt is dat de nieuwe Hyundai Tucson een stuk hoekiger wordt dan het huidige model. We zien een vrij gestrekte 'traditionele' SUV-vorm, compleet met een hoge rechte neus en ietwat hoekige wielkastranden. Achter het nog in riante hoeveelheden aangebrachte stickerwerk lijken we aan de voorzijde over twee lagen verdeelde verlichting te zien. De Komo-vuilniszakken die de bilpartij verhullen, doen hun werk goed. Over de vormgeving van de achterzijde kunnen we dan ook niets zeggen. Het lijkt erop dat Hyundai zich - net als voor de Nexo - heeft laten inspireren door de Initium Concept.

Komt er ook een elektrische Tucson? Wie zal het zeggen. Hyundai heeft al elektrische varianten van modellen die eveneens met verbrandingsmotoren leverbaar zijn. Denk aan de Kona. Een elektrische 'Hyundai Tucson Electric/EV' is dus niet onmogelijk, maar vooralsnog is daarover niets bekend. Over een alternatief van de Ioniq-lijn overigens ook niet. We zetten in ieder geval in op de komst van hybride en plug-in hybride aandrijflijnen, die heeft de Tucson immers al jaren. Daarbij is het niet onwaarschijnlijk dat de stekkerversies een elektrisch bereik van rond de 100 kilometer krijgen. De huidige PHEV's schoppen het tot een kleine 67 kilometer.

Dat Hyundai enigszins haast lijkt te maken met de lancering van de volgende generatie Tucson, is helemaal niet zo gek. De Tucson verkoopt immers als een dolle en Hyundai wil natuurlijk niets liever dan de ogen van de consument op het model gericht houden. Sinds de introductie van de eerste Tucson in 2004 zijn er enkel in Europa al ruim 1,5 miljoen Hyundais Tucson verkocht. Wereldwijd gaat de verkoopteller de 7 miljoen exemplaren zelfs ruimschoots voorbij. In Nederland is de Tucson met ruim 42.000 verkochte exemplaren na de i10 en de Pony de best verkochte Hyundai ooit.