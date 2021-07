Canada stopt in 2035 met verbrandingsmotor

Canada sluit zich aan in de lange rij van landen, staten en steden die met een verkoopverbod voor auto’s met een verbrandingsmotor komen. In Canada moeten alle nieuwe auto’s in 2035 elektrisch zijn.

Het gaat ook in Canada om een verbod op verbrandingsmotoren in personenauto’s en lichte bedrijfswagens, waarmee ook de in die regio populaire pick-ups onder deze regel vallen. Reuters meldt dat de regering van Justin Trudeau bovendien tussendoelen wil stellen voor 2025 en 2030. De autoplannen passen in de grotere doelstelling van Canada, dat in 2050 onder de streep uitstootvrij door het leven wil gaan.

Met het 2035-doel sluit het op één na grootste land ter wereld zich aan bij onder meer Californië, dat als groenste jongetje van de Amerikaanse klas ambitieuzer is dan de rest van de VS. Wel wordt er in Canada nauw samengewerkt met de Verenigde Staten als het gaat om auto’s, want de landen delen een belangrijk deel van de regelgeving op dit vlak.

In ‘The States’ is er ook een roep om een verkoopverbod voor auto’s met een brandstofmotor per 2035, maar vooralsnog zijn er geen officiële plannen in die richting. In Groot-Britannië moest dit doel aanvankelijk in 2040 worden bereikt, maar werd de deadline al tweemaalvervroegd.