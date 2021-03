Camperverkoop op volle toeren

In januari en februari zijn in totaal 327 nieuwe kampeerauto’s geregistreerd, meldt de Bovag. Dat zijn er 13 procent meer dan vorig jaar. De markt voor gebruikte campers vertoont een soortgelijke groei. De handel was goed voor 1.964 gebruikte exemplaren, 12 procent meer dan in dezelfde periode in 2020. Alleen als het gaat om de handel tussen particulieren onderling is er geen sprake van groei: 2.141 stuks, tegen 2.176 vorig jaar.

Mooi nieuws voor de camperhandel dus, maar dat succes lijkt wel ten koste te gaan van de caravanverkoop. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn in totaal 549 nieuwe caravans verkocht, 26,5 procent minder dan in 2020.

Coronaproof

De groei van de camperverkoop komt niet uit de lucht vallen, want campers doen het al jaren goed. Daar komt bij dat veel mensen de camper als een coronabestendige toevlucht zien in tijden waarin verre vliegreizen en andere vormen van vakanties erg lastig zijn. In 2020 werd het verkooptotaal van 2019 daarom al in oktober geëvenaard.

Vooruitzichten nog beter

Voor dit jaar voorziet de Bovag een groei die nog groter is dan wat de campermarkt nu laat zien. Het kampeerseizoen moet nog beginnen en vanaf 3 maart mogen showrooms weer op afspraak open, dus alle lichten staan op groen voor nog meer succes. Dat succes beperkt zich niet tot Nederland. Daarmee wacht overigens een lastige taak voor de camperbouwers, die naar verluidt nu al maximaal produceren en bovendien te maken hebben met leveringsproblemen als gevolg van coronamaatregelen.