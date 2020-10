Verkoop campers flink gegroeid

Terwijl de verkoop van nieuwe auto's dit jaar forse klappen krijgt, trekt het bij campers juist enorm aan. Brancheorganisatie Bovag meldt dat er in de eerste negen maanden van dit jaar al meer campers zijn verkocht dan in heel 2019. Er zijn tot op heden 2.200 nieuwe campers verkocht, tegenover 2.074 vorig jaar, terwijl het jaar nog niet voorbij is. Dat komt voor een belangrijk deel door het afgelopen kwartaal, de zomer dus, waarin een plus van maar liefst ruim 78 procent werd opgetekend vergeleken met 2019. Ook gebruikte campers zijn in trek. Tot en met september gingen er dit jaar 11.237 naar een andere eigenaar, 15 procent meer dan in die periode vorig jaar.

Caravans lopen iets minder hard, maar ook daar is een voorzichtige groei in de verkopen te zien. Over de eerste negen maanden gezien werden er 1,1 procent meer nieuwe caravans verkocht. Het afgelopen kwartaal geldt ook in dit geval weer als een belangrijke aanjager: toen kwam de verkoop ruim 30 procent hoger uit dan vorig jaar in die periode. Dat trok volgens Bovag de aanvankelijke klap in vooral het tweede kwartaal (-16 procent) weer recht. Bij gebruikte caravans gaat het nog beter: met 12.238 verkochte exemplaren komt het totaal aantal verkochte, gebruikte caravans 6 procent hoger uit dan vorig jaar in de eerste negen maanden.

Volgens Bovag zal bij de toegenomen verkoop mee hebben gespeeld dat kamperen door meer mensen als een interessant 'coronaproof' vakantiealternatief werd gezien. De komende periode wordt echter weer een stuk onzekerder volgens Bovag: "Hoe de markt voor nieuwe campers en caravans zich de komende tijd gaat ontwikkelen is zeer ongewis. Voor veel toeristische gebieden in Europa geldt intussen weer een negatief reisadvies, wellicht zijn er nog strengere coronamaatregelen op komst in binnen- en buitenland en het consumentenvertrouwen en de werkgelegenheid staan onder druk."

