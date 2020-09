Wallonië wordt één grote milieuzone

Buiten reguliere milieuzones, die al sinds dit jaar door individuele gemeentes mogen worden ingesteld, gaat Wallonië ook als geheel de strijd aan tegen benzine- en vooral dieselauto’s. De invoering van de beperkingen gaat geleidelijk, maar evengoed hakken de nieuwe regels er stevig in voor wie zichzelf als liefhebber van wat oudere auto’s beschouwt.

Als leidraad voor de verboden dient ook ditmaal de Europese emmissiestandaard. Auto’s zonder Euro-label of die met een Euro 1-classificatie zijn als eerste de klos. Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om met zo’n auto het zuidelijke deel van België in te rijden. In de praktijk betreft dit benzine- en dieselauto’s van voor 1996.

Een jaar later is de Euro 2-norm aan de beurt, waarbij het auto’s uit de periode 1997 tot 2000 betreft. Vervolgens komt er ieder jaar een Euronorm bij. Auto’s van voor 2005 zijn vanaf 2025 niet meer welkom, auto’s van voor 2010 vanaf 2026.

Na 1 januari 2026 blijft het even rustig op het gebied van aanscherpingen, maar vanaf 1 januari 2028 komt daar wederom verandering in. De inperkingen van dat jaar treffen (voorlopig) alleen dieselauto’s die dan vanaf de Euro 5-norm niet meer welkom zijn. Let wel: dit betreft auto’s uit de periode 2011 tot 2015. Euro 6-diesels volgen in 2030. Een auto van 2019 kan dus al over tien jaar de toegang tot Wallonië worden ontzegd, al geldt de maatregel vooralsnog niet voor de allerlaatste Euro 6d-Temp-uitstootnorm.

Uitzonderingen

Als klein lichtpuntje aan de horizon zijn er wel uitzonderingen op de regels. Zo komen voertuigen met emissienorm Euro 4 of jonger in aanmerking voor een tijdelijke vrijstelling, op voorwaarde dat ze voor 1 januari 2019 zijn aangeschaft en het eigenaarschap niet wordt overgedragen. Ook is er een uitzondering voor voertuigen die jaarlijks minder dan 3.000 km rijden, waarmee een categorie liefhebbersauto’s in ieder geval veilig lijkt. Er zijn ook uitzonderingen voor voertuigen van onder meer de strijdkrachten en voor voertuigen die zijn aangepast voor het vervoer van gehandicapten.

Onze Belgische ‘correspondent’ Ken Divjak merkt op Drivr.be terecht op dat de maatregelen een grote klap zijn voor autoliefhebbers. Niet alleen omdat liefhebbersauto’s vaak wat ouder zijn dan dagelijkse vervoermiddelen, maar ook omdat de mooiste wegen van België in Wallonië zijn te vinden. Bovendien zou Vlaanderen werken aan soortgelijke of wellicht zelfs nog strengere maatregelen.