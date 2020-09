'Britse ban op verbrandingsmotor tien jaar vervroegd'

De verbrandingsmotor is in het Verenigd Koninkrijk geen lang leven meer beschoren. Al vanaf 2030 zullen er geen nieuwe auto's meer met een verbrandingsmotor te koop zijn, zo wordt binnenkort waarschijnlijk officieel bekendgemaakt.

De Britse overheid kwam dik drie jaar geleden met het stellige plan dat de verbrandingsmotor per 2040 in de ban gaat. Dat doel wordt volgens The Guardian nu maar liefst een vol decennium vervroegd. Uit onderschepte plannen van de overheid zou blijken dat men binnenkort dit herziene doel aankondigt.

Als dat inderdaad het geval is, zullen er over tien jaar geen nieuwe auto's met een brandstofmotor meer in de Britse showrooms staan. Uiteraard blijven tweedehands auto's voorlopig nog wel toegestaan. In de oorspronkelijke plannen staat dat die in 2050, tien jaar na de ban op nieuwe auto's met een ICE, van de openbare weg verbannen worden. Nu wordt het spannend of dat doel óók tien jaar dichterbij komt te liggen.

Of het allemaal haalbaar blijkt te zijn, hangt natuurlijk samen met een goede infrastructuur. De herziene plannen komen volgens The Guardian dan ook niet zonder een aanscherping van beleid op dat gebied. Het sneller uitbreiden van de laadmogelijkheden moet er volgens de nieuwe plannen toe leiden dat men er in het VK in 2030 ook werkelijk klaar voor is. Ergens deze herfst zal premier Boris Johnson de details uit de doeken doen.