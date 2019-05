Cadillac presenteert CT4-V en CT5-V

Cadillac presenteert in één klap twee nieuwe sportieve sedans. De CT5-V is de topversie van de onlangs gepresenteerde, geheel nieuwe CT5 en de CT4-V is nog interessanter, omdat we de reguliere CT4 nog niet gezien hebben.

Dat Cadillac de CT4-V nu al presenteert is best opmerkelijk, aangezien de reguliere CT4 alleen nog in gecamoufleerde vorm te zien is geweest. De geheel nieuwe CT4 is zoals de naam al suggereert het kleine broertje van de CT5, die voor Europese premiumkopers wat lastig te plaatsen is. Laten we het erop houden dat de CT5 ergens in het luchtledige tussen een BMW 3-serie en 5-serie opereert en de dik 4,75 meter lange CT4 de 3-serie direct op de korrel heeft. De CT4 is wat kleiner dan voorganger ATS om meer afstand te creëren tussen deze auto en de CT5.

De nieuwe kleinste Cadillac is dus duidelijk compacter dan de 4,9 meter lange CT5 en ziet er ook zo uit. De meer gedrongen koets is wel direct herkenbaar als een Cadillac-ontwerp, dankzij strakke lijnen en verticaal georiënteerde lichtunits. De kont is lekker eigenwijs, dankzij een kentekenplaat die in de bumper is ondergebracht en een duidelijk V-vormig profiel, Cadillacs handtekening, in de achterklep. Het interieur oogt wat minder spannend dan de buitenkant, maar lijkt wel helemaal bij de tijd. Het lijkt sterk op dat van de CT5, dat we nog niet eerder in vol ornaat te zien kregen.

Dan het V-gedeelte. De CT4-V onderscheidt zich van z’n later te presenteren minder krachtige broertjes met een opmerkelijk grote turbo-viercilinder. De 2.7 levert 326 pk en 500 Nm, opvallend minder dan de krachtsexplosie die V-modellen uit het recente verleden in de aanbieding hadden. Het blok drijft via GM’s 10-traps-automaat de achterwielen aan, al is er ook een versie met vierwielaandrijving. Brembo-remmen, een aangepast onderstel en een sperdifferentieel moeten ervoor zorgen dat de rij-eigenschappen op sportief niveau zijn, iets waar Cadillac in het recente verleden zeker vaker in is geslaagd. Aan de buitenkant is de CT4-V straks van reguliere CT4’s te onderscheiden door de forse uitlaateindstukken, grote wielen en agressievere neus.

Het recept om van een CT5 een CT5-V te maken is natuurlijk goed vergelijkbaar met wat de CT4 moest ondergaan, al is alles bij de CT5 wat uitvergroot. Het belangrijkste verschil is daarbij dat er hier geen vierpitter, maar een 3.0 V6 onder de kap huist. Dat turbo-blok komt tot 361 pk en 542 Nm, opnieuw fors minder dan voorganger CTS-V, die met z’n 649 pk sterke V8 menig Duitse concurrent het schaamrood op de kaken bezorgde. Iets soortgelijks zagen we ook al bij de sportiefste CT6, die dankzij z'n toevoeging 'V-sport' wat duidelijker maakt dat er wellicht nog een échte V in het vat zit. Die CT6 is overigens de zwarte auto op de foto

Er is dus nog ruimte voor sterkere varianten van de CT4 en CT5 en daar lijkt Cadillac ook naar te verwijzen. In de komende maanden moeten we niet alleen kennismaken met de huis-tuin-en-keuken-CT4, maar ook met ‘meer V-varianten’ van beide auto’s.